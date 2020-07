Unidas Podemos presenta en el Congreso de los Diputados una proposición para declarar al Mar Menor como Parque Regional

La Asamblea regional aprobó este miércoles con los votos de Partido Popular, Ciudadanos y PSRM-PSOE la Ley Integral de Protección del Mar Menor. Tal y como ha destacado el diputado de Unidas Podemos en el Congreso y coordinador autonómico de Podemos en la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, esta ley “sigue permitiendo el uso de nitratos y de otros contaminantes en la franja más próxima al Mar Menor”. A pesar de que el en texto se habla de la agricultura sostenible de precisión en la franja más cercana a la laguna salada, un concepto que no está regulado por ningún organismo, Sánchez Serna ha denunciado que “lo cierto es que sigue permitiendo que se arrojen hasta 170 kilos de nitratos por hectárea anualmente”, por lo que ha asegurado que “no estamos ante una ley insuficiente o mejorable, estamos ante el enésimo intento de blanqueamiento de unas prácticas contaminantes por parte de una agroindustria muy poderosa en la Región de Murcia que ha llevado en parte al colapso del Mar Menor”.

El diputado ha recordado que ha tenido que ser el Ministerio de Transición Ecológica quien intervenga a través de la Confederación Hidrográfica “para decir que no caben más excepciones en el uso de nitratos alrededor de la laguna salada, porque la situación del acuífero en el campo de Cartagena es ya de riesgo químico”. En cuanto a la actitud del PSRM y de su líder Diego Conesa, Sánchez Serna ha manifestado no entender “qué intereses mueven al PSOE a situarse junto a la gran industria agroalimentaria”, una industria que en su opinión “se caracteriza en nuestra tierra por el desprecio absoluto al entorno natural de nuestra tierra y cuyo modelo está basado en la explotación laboral de seres humanos". Desde Unidas Podemos han recordado que los socialistas murcianos han pasado de anunciar una moción de censura por el estado del Mar Menor "a pactar todas las medidas que defiende la derecha junto a los grandes lobbys de la agroindustria".

Ayer se consumó el “pacto del nitrato”. PP, PSOE y Cs aprobaron una Ley del Mar Menor que sigue permitiendo la contaminación de la laguna.

Desde @podemosmurcia votamos en contra. Hoy registro en el Congreso una proposición para la restricción total de nitratos

El diputado de Unidas Podemos ha apostado por “avanzar en la protección del Mar Menor y no estar siempre dando vueltas en círculo”, en referencia a las numerosas comisiones, mesas redondas y comités formados para estudiar el estado de este entorno natural, "y cuyas conclusiones suelen ser ignoradas, cuando no directamente despreciadas por el Gobierno regional". Por ello, desde Unidas Podemos aseguran que “si la Asamblea regional no quiere enfrentar los intereses de Proexport y de otros lobbys de la agroindustria”, tendrán que hacerlo “desde el Congreso de los Diputados”. Con este motivo, Sánchez Serna ha registrado este jueves una Proposición No de Ley, en la que reclama, en la misma línea que el MITECO, “una moratoria indefinida sin excepciones al uso de fertilizantes en la franja de 1.500 metros alrededor del Mar Menor”. Además el diputado ha manifestado que “se puede ir más allá”, por lo que la proposición plantea “la incorporación del Mar Menor en el catálogo español de hábitats en peligro de desaparición, como un primer paso a su reconocimiento como Parque Regional”.

Además, la PNL recoge las demandas de los vecinos y las vecinas de Los Alcázares que “llevan años sufriendo inundaciones periódicas que destrozan su pueblo y ponen en jaque su forma de vida”. Por eso, desde Unidas Podemos instan al Ministerio de Transición Ecológica y a la Confederación Hidrográfica del Segura a que, junto a los ayuntamientos, “revisen todos los Planes de Ordenación Urbana para evitar catástrofes futuras y detectar las irregularidades que las causan”.

Por último, el diputado ha apostado por “afrontar de una vez la transformación sostenible de nuestro modelo agrícola, que ahora mismo no se caracteriza por su cuidado al medioambiente”. Por este motivo, en esta PNL piden que en la próxima negociación de la Política Agraria Común de la Unión Europea para el periodo 2021-2027 “se considere al Campo de Cartagena como una región prioritaria, de forma que puedan llegar ayudas directas a nuestros pequeños y medianos agricultores”. Sánchez Serna ha concluido asegurando que “se trata de una propuesta para seguir peleando por un Mar Menor vivo y libre de nitratos”, algo para lo que considera imprescindible “voluntad política y valentía para romper amarras con unos poderes que están pensando únicamente en sus beneficios a corto plazo y no en el futuro de la Región de Murcia”.