El único municipio murciano que no avanza de fase está gobernado por IU y no hay conflicto político: "El Gobierno regional no nos persigue"

Totana es el único municipio murciano que el lunes no pasará a la fase 2. Hace una semana se detectó un rebrote en un grupo de jornaleros que faenaban en sus campos y se ha convertido en el foco de la COVID-19 más activo de la Región en estos momentos. Su alcalde, Juan José Cánovas (IU), ha dado una lección de buen hacer político y entendimiento con las autoridades regionales en época de pandemia: "Sigo estando en las antípodas del PP pero valoro con lealtad institucional el trabajo en la crisis sanitaria del Gobierno regional y del Gobierno central", ha dicho a este periódico.

Para Juan José Cánovas no es momento de "politiqueos", y señala al Madrid de Ayuso: "Parece que el no pasar de fase obedezca a un invento y que son ganas de fastidiar del Gobierno de izquierdas". La responsabilidad no la tiene ni el Ejecutivo central, ni el autonómico ni el local; "la tiene el virus". Y concreta que a Totana "nadie ha traído el rebrote, el rebrote se ha producido aquí, como se puede producir en cualquier lugar".

El pasado martes 19 de mayo, el presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, el consejero de Salud, Manuel Villegas, y la vicepresidenta, Isabel Franco, adelantaron la reunión que mantienen los viernes con los 45 alcaldes de la Región y antes de dar inicio a la cita telemática, mantuvieron un encuentro privado con Juan José Cánovas para informarle de que su municipio no pasaría de fase.

"Me enseñaron el informe del servicio de epidemiología que indica que de los últimos once contagiados de la Región, seis son de Totana y que 45 personas se encuentran en situación de estrecho seguimiento". Con esos "argumentos científicos y médicos", el alcalde dice no tener nada que objetar. "El Gobierno regional no nos persigue", ha señalado al tiempo que ha considerado que el Ejecutivo de López Miras en la crisis por la COVID-19 "lo está haciendo bien" y en concreto, ha alabado la labor del consejero Villegas y su equipo. "Confío en ellos y no me voy a poner en contra del Gobierno que toma las decisiones, como en otros lugares".

Es impresionante la diferencia de sentido de la responsabilidad: Mientras Ayuso vuelve a plantear el paso de Madrid a la siguiente fase pese a saber que no cumple los requisitos, Lòpez Miras excluye a Totana de pasar a la dos. Y su alcalde lo entiende. — Pachi Larrosa Sancho (@Pachilarrosa) May 20, 2020

Fuentes del entorno del alcalde señalan a este medio que Cánovas es una persona correcta, comedida y que huye de la confrontación. "Hace lo que deberían hacer todas las administraciones en una situación de crisis como la actual, tender al acuerdo". Muy "campechano", señalan las fuentes, un hombre que no hace de la carga ideológica su bandera. "La crispación no debe ser la norma, sino la responsabilidad" y es de lo que el alcalde de IU ha hecho gala.

El Gobierno murciano, por su parte, saca pecho de la "transparencia" hacia los ayuntamientos durante toda la crisis. "Por decisión expresa del presidente, se han mantenido reuniones por vía telemática con todos los alcaldes semanalmente para informar de la situación sanitaria, de las decisiones del gobierno, de cada paso que se iba a ir dando", aseguran desde el entorno de López Miras. "Y también para recoger las propuestas e inquietudes de los municipios y darles repuesta". Antes de trasladar al Ministerio o la prensa la decisión de Salud Pública de solicitar el pase a fase 1, también se convocó a todos los alcaldes para informarles. Y en el caso de la fase 2, "también se ha hecho, pero con especial sensibilidad hacia Totana".

Epidemiología aconsejó que el municipio permaneciera una semana más en fase 1 y así se explicó al alcalde, "que entendió la situación". Normalmente, en las reuniones están todos los alcaldes juntos "pero, en este caso, se quiso hacer así para poder explicar todos los detalles al alcalde y poder resolver todas sus dudas al respecto".

El brote "no es grave"

Este jueves se ha sabido que los once vecinos de Totana aislados en un Centro de Alto Rendimiento de Lorca han dado negativo en los test sobre la enfermedad, aunque permanecen en cuarentena. "Parece que si todo va bien, a primeros de semana se valorará el alta; los ingresados también están estables", ha dicho Juan José Cánovas a eldiario.es Región de Murcia.

Forman parte de las 45 personas de contactos directos de los seis jornaleros agrícolas que dieron positivo la semana pasada en las pruebas de coronavirus después de manifestar síntomas. Los seis están ingresado en el Hospital Virgen del Alcázar de Lorca y cuatro de ellos son miembros de una misma familia. Los demás están aislados en sus domicilios.

El brote "no es grave", según fuentes sanitarias, pero ha afectado a varias familias de trabajadores agrícolas que podrían haberse contagiado en el autobús que les transportaba hasta los campos donde faenan. Familias vulnerables desde el punto de vista social, que conviven en un medio en el que si el virus corriese "sí que podría generar un brote realmente preocupante".