La Consejería de Salud recomienda extremar las precauciones ante las altas temperaturas que se prolongan durante esta semana en la Región y recuerda la importancia de velar por las personas mayores, niños y enfermos en estas jornadas.

La Administración regional apela a la prudencia ciudadana "para prevenir y evitar situaciones derivadas de la exposición a las altas temperaturas, que están superando los 40 grados centígrados", explicó el director general de Salud Pública y Adicciones, José Carlos Vicente.

La Comunidad puso en marcha el pasado mes de junio el Plan de Acciones Preventivas contra los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud, que se prolongará hasta el 15 de septiembre.

La primera de estas medidas es evitar la exposición innecesaria al ambiente caluroso. Si fuese imprescindible por razones laborales o de otra índole, es necesario realizar descansos periódicos en zonas frescas y no intensificar la actividad física o deportiva, relegándola a horas con menor carga térmica, como las primeras o ultimas del día.

Es prioritario mantener una buena hidratación del organismo bebiendo abundante agua o zumos sin azúcar aunque no se tenga sensación de sed, situación esta última que se da en personas mayores con frecuencia. Hay que evitar recurrir al consumo de alcohol, café o bebidas muy azucaradas que pueden ocasionar efectos contraproducentes.

Se recomienda hacer comidas ligeras que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor, como ensaladas, frutas y verduras.

También es necesario prestar especial atención a bebés y niños pequeños, mayores y personas con enfermedades que puedan agravarse con el calor y la deshidratación, como las patologías cardiovasculares, respiratorias, neurológicas, y metabólicas u otras.

Ante síntomas atribuibles al calor que se prolonguen más de una hora se debe consultar a un médico. Si se observan signos de golpe de calor (piel caliente, ausencia de sudoración, temperatura corporal superior a los 39-40º o pérdida de conciencia), hay que llevar a la persona afectada a la sombra, intentar rebajar con su temperatura corporal refrescando su piel y avisar inmediatamente a los recursos sanitarios. Asimismo, hay que mantener las medicinas en lugares frescos porque el calor puede alterar su composición y efectos. Es importante no olvidar mantener la cadena del frío en los alimentos siempre y muy especialmente en esta situación térmica.

Índice de Extremos Térmicos

La Consejería de Salud emite diariamente en verano el Índice Diario de Extremos Térmicos (IDET) tomando como base las temperaturas umbrales máxima y mínima establecidas para la Región (34º C y 23º C) y que recoge cuatro índices de peligrosidad por calor. En la actualidad, el nivel es máximo, teniendo en cuenta las previsiones de temperaturas para los próximos días, que se prevé no bajen de 40 grados hasta el domingo.

El IDET se publica en la web www.murciasalud.es y se envía de lunes a viernes por correo electrónico a centros de salud, hospitales, ayuntamientos, Cruz Roja, Protección Civil y medios de comunicación, entre otros organismos.