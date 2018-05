Ahora Murcia urge al PP a hacer que el Casino cumpla de una vez la Ley de Patrimonio y el convenio cultural

Ahora Murcia urge al Partido Popular a hacer que el Casino de Murcia cumpla de una vez, tras 13 años de incumplimiento, la Ley de Patrimonio y el Convenio cultural. Ángeles Micol afirma que el Ayuntamiento "lleva lustros sin preocuparse por que todos los murcianos y murcianas disfruten del Casino de acuerdo a lo que marcan la legislación y el acuerdo firmado entre el Consistorio y la entidad cultural en el año 2005".

La agrupación municipal considera que el PP "no ha velado todos estos años por el interés de la ciudadanía, sino que ha dejado a la institución privada actuar a su antojo, hasta el punto de no preocuparse por el respeto a la ley y el convenio, que protegen el interés de los murcianos y murcianas,algo que no ha hecho, en cambio, el Gobiernodel PP".

Ante esta situación, la concejala demanda al Partido Popular que salga de la reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio del Casino, que se celebrará el próximo miércoles, con el compromiso de la entidad cultural de cumplir "de una vez" con sus obligaciones normativas.

Micol señala que la primera reunión de dicha Comisión, desde el convenio de 2005, se celebró el pasado mes de noviembre, tras la moción llevada al Pleno por Ahora Murcia unos meses antes y aprobada por todos los grupos. La moción establecía que el Casino cumpla, como establecen la Ley del Patrimonio Histórico Español y la del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, la obligación de abrir gratuitamente al menos 4 días al mes, fijando y anunciando con antelación dichos días. Estas obligaciones derivan del hecho de que el Casino es Monumento Histórico-Artístico Nacional y Bien de Interés Cultural (BIC).

Además de lo que establece la ley, el Convenio entre el Ayuntamiento y el Casino, llamado de colaboración para la ejecución del proyecto de rehabilitación y restauración del Casino y la determinación de sus usos públicos, sociales y culturales, establece que la planta baja del Casino "debe utilizarse para la celebración de los actos culturales que determinen conjuntamente el Ayuntamiento de Murcia y la Sociedad Casino de Murcia en el seno de la Comisión", algo que, como señala Micol, tampoco se ha venido cumpliendo, ya que el Consistorio no toma parte activamente en la programación de las actividades de la entidad.

La edil de Ahora Murcia destaca que se viene incumpliendo otro punto del convenio, el que establece que "las dependencias de la planta baja conocidas como las peceras, sin perjuicio del uso que les es habitual, serán integradas en el circuito de visitas turísticas (…)", ya que actualmente se disuade a los visitantes de acceder a dichasestancias y se les prohíbe totalmente si hay al menos un socio en su interior.

Micol recuerda que la rehabilitación del edificio se realizó en base a un convenio urbanístico firmado por este Ayuntamiento, "como compensación de los promotores a la actuación urbanística que llevaron a cabo". El coste final de la rehabilitación fue de unos 10 millones de euros, lo que supone que cada habitante de Murcia ha pagado más de 23 euros por la rehabilitación del Casino y aun así se ven obligados a pagar por disfrutarlo. "Si el Casino continúa sin cumplir con sus obligaciones, exigiremos la devolución de esos 10 millones de euros con los intereses correspondientes", destaca la conejala.