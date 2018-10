Colectivos animalistas protestan contra el II Congreso Internacional Taurino celebrado en Murcia

Diversos colectivos y asociaciones animalistas protestarán contra el Congreso Internacional Taurino. La concentración tendrá lugar hoy, jueves 18 de octubre a las 18:30 horas, frente al Teatro Romea. Según han destacado estos grupos, van a movilizarse por "la erradicación de la violencia y el maltrato animal".

Entre los colectivos que participan en esta protesta, destacan la Asociación GARM (Grupo Animalista de la Región de Murcia), el Colectivo Animalistas Fortuna, la Federación FEPARM, la Asociación Cuatro Gatos, la Asociación Dignidad Animal, la Asociación PAES, la Apa El Refugio, la Apa Refugiados, el Sindicato por los Derechos de los Estudiantes, la Asociación PachAnimal Libre y la Asociación A.D.A.

Colectivos animalistas protestan contra el II Congreso Internacional Taurino de Murcia

La Ley 6/2017, de 8 de noviembre, de Protección y Defensa de los Animales de Compañía de la Región de Murcia entró en vigor el 23 de diciembre de 2017 y es una ley para la que, según GARM "no hay un euro en los presupuestos generales, y no solo eso, sino que a fecha de hoy no se ha dado cumplimiento ninguno a sus mandatos". Además, el colectivo ha destacado que "se siguen matando animales en la gran mayoría de los 45 municipios de la Región".

Desde esta asociación critican el hecho de que el Gobierno regional tenga dinero para promocionar y organizar el II Congreso Internacional Taurino, pero no para cumplir esta ley ni para la "divulgación y educación en materia de protección animal".

'Está en tu ADN'

El II Congreso Internacional de Tauromaquia se celebra en Murcia del 18 al 21 de octubre y está financiado por el Ministerio de Cultura y Deporte, el Gobierno de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de la ciudad y la sociedad Fomento Cultural de la Tauromaquia Hispanoamericana ( FCTH).

En la página web del Congreso, enmarcada dentro del eslogan 'Está en tu ADN', se puede leer que la Fiesta Nacional "forma parte de nuestro patrimonio histórico y cultural, siendo expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español. La Tauromaquia va unida a nuestra historia; no tiene ideología, es del pueblo; impregna el lenguaje cotidiano de todos, sean o no aficionados".

Asimismo, desde la organización del evento aseguran que "hay más taurinos de lo que se cree", y buscan incentivar "a personas anónimas de todo el mundo a transmitir, mediante un símbolo, que la tauromaquia forma parte de nuestro ADN".