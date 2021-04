Alerta extrema en los municipios murcianos de Puerto Lumbreras y Torre Pacheco por el nivel de contagios

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, y el portavoz del Comité de Seguimiento de la COVID en la Región, Jaime Pérez, han comparecido el lunes y han mostrado su preocupación en este comienzo de abril ante unos datos que no son nada prometedores, en sus palabras. “Iniciamos el mes de abril con un repunte en las tasas de incidencia con 64,3 casos a los 14 días y 32,9 a los 7”. Además, el consejero ha destacado que el mayor número de contagios se está dando entre los jóvenes que “están trasladando la infección a los hogares, lo que está traduciéndose en un aumento de los contagios entre los mayores de 65 años”.

Pedreño ha asegurado que abril es un mes “clave” para la gestión de la pandemia por el aumento de la llegada de vacunas que harán que la campaña de inmunización “aumente de forma más ambiciosa”. No obstante, el incremento de la incidencia en la Región preocupa y el consejero ha mandado un mensaje a toda la población a vísperas del día del `Bando de la Huerta´ en la capital: “Mañana (por este martes) será festivo, pero insistimos en recordar que no se pueden celebrar reuniones en domicilios con personas no convivientes y que hay que evitar las aglomeraciones en zonas muy transitadas como parques o jardines, así como el consumo de alimentos o bebidas en la vía pública. Además, el sistema de barra en la hostelería sigue estando cerrado”. El consejero ha querido agradecer a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sus esfuerzos en estos días tan señalados por controlar el cumplimiento de las medidas de contención de la pandemia.

Ante el avance y la inminente llegada de la cuarta ola de la pandemia, los responsables de la COVID-19 en la Región han confirmado que las medidas aplicadas del Plan de Consenso se prolongarán hasta el próximo miércoles 14 de abril y no hasta el día 9 como se tenía previsto. El Comité COVID ha acordado mantener una semana más las siguientes medidas: cierre perimetral de toda la comunidad, toque de queda desde las 22:00 hasta las 06:00, limitación de cuatro personas no convivientes en el interior y exterior de los locales, prohibición de reuniones en los domicilios privados entre personas no convivientes, la prohibición de celebrar actos masivos y la continuación en fase 1 de toda la Región.

Según los datos del último informe epidemiológico de la Región, dos municipios se encuentran en fase de alerta extrema: Torre Pacheco (una semana más) y Puerto Lumbreras, por lo que se cierran perimetralmente y se cierra el interior de la hostelería. “Aunque la situación de Torre Pacheco ha mejorado, debe continuar una semana más confinado para confirmar esa tendencia a la baja. Por su parte, el aumento de incidencia en el municipio de Puerto Lumbreras, que ha registrado 40 nuevos casos en los últimos 7 días, ha hecho que quede en nivel de alerta extrema”, ha manifestado Juan José Pedreño. En un nivel medio alto se encuentran los municipios de Cieza, Fuente Álamo, Calasparra, Los Alcázares, San Javier, Águilas y San Pedro del Pinatar; y, en un nivel bajo los 36 municipios restantes de la Región.

En relación a las cifras semanales, el número de casos activos en la comunidad se sitúa en 568, con 30 nuevas personas contagiadas en las últimas 24 horas, de las que 9 corresponden al municipio de Puerto Lumbreras, 7 a Murcia, 6 a Cartagena, 3 a San Javier y el resto quedan repartidas por los demás municipios murcianos. El número de hospitalizaciones por COVID-19 es de 97 personas, 31 de ellas ingresadas en UCI. Asimismo, Pedreño ha confirmado que ayer no se produjo ninguna muerte por coronavirus y ha destacado que actualmente hay 282 casos de la variante británica, 8 de la sudafricana y 1 de la brasileña.

Salto cualitativo en la vacunación

Tanto el consejero como el portavoz Jaime Pérez se han mostrado esperanzados en este mes de abril “que debe suponer un salto cualitativo importante en la inmunización de la población”. Ambos han asegurado que esperan que durante la primera quincena de este mes se termine con la vacunación de los mayores de 80 años.

“Esta semana recibiremos 30.590 dosis de la vacuna de Pfizer y cabe destacar que vamos a incluir a las personas de 63 años en la vacunación de AstraZeneca, que está estimado sean unas 49.000 personas”, ha asegurado Jaime Pérez.

El consejero ha insistido en la importancia de tener los datos actualizados en los centros de salud para que no se produzcan episodios como el vivido en Cartagena: “Las personas serán citadas para su vacunación con carácter previo mediante mensajes o llamada, por lo que pedimos que revisen y actualicen los datos de contacto para facilitar las citas de vacunación”