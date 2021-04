Usuarios de Sanidad de la Región de Murcia: “Hay una enorme falta de planificación y comunicación en la campaña de vacunación”

El miércoles por la mañana volvían a saltar las alarmas en redes sociales ante el tuit de un usuario que había acudido a vacunarse al Pabellón de Deportes de Murcia con la sorpresa de encontrarse “casi vacío” a las 10:45 de la mañana. Una semana después desde que el 60% de las personas de 64 y 65 años faltara a la cita de vacunación en Cartagena y ante el temor de que se pueda producir la misma situación en localidades como la de Lorca, que acoge entre hoy y el viernes a 1.500 mayores de 80 años, la Asociación Usuarios de Sanidad de la Región de Murcia considera que “se está viendo una falta de planificación y de comunicación en la campaña de vacunación enorme”.

Desde la asociación aseguran que el problema no se está dando por la llegada de vacunas, que “está siendo continua”, sino por la “mala organización que está siguiendo la Consejería de Salud”. Según el informe de actividad de la vacunación COVID-19 nacional, esta semana han llegado a la Región un total de 359.075 dosis, entre las que 228.875 son de Pfizer, 29.400 de Moderna y 100.800 de AstraZeneca. Todas ellas para cubrir primeras y segunas dosis de los grupos poblacionales prioritarios.

Desde Salud reiteran que a todas aquellas personas que no acuden a vacunarse se les vuelve a llamar, como ya explicó el consejero en rueda de prensa. “Ha habido personas que no tienen sus datos actualizados y otras que no vieron o no confiaron en el SMS que les llegó”, afirmó Juan José Pedreño. Pero, Usuarios de Sanidad de la Región asegura que “además de que muchas personas no leen los SMS, éstos están incompletos. Ponen la hora, el sitio, pero no recuerdan que en el caso de estar en cuarentena, por ejemplo, es mejor no acudir al centro. Además, a veces lo mandan con menos de 24 horas de antelación”, añaden.

“En otras comunidades autónomas como Castilla y León o Castilla-La Mancha han hecho con antelación carteles que se han difundido por todos partes sobre los principales aspectos de la vacunación. Aquí no se está haciendo así y mucha gente está desinformada”, afirman desde la asociación. Además, se quejan de que cómo se están planificando las citas de las segundas dosis en los centros: “Nos ha llamado la atención que, por lo menos ayer en Murcia, a la gente que iba a vacunarse les daban un papel con la segunda fecha de la dosis y les decían que los sistemas telemáticos no estaban funcionando por lo que guardaran bien el documento. ¿Entonces si pierdes ese papel no te van a llamar?”, se preguntan.

"Las declaraciones de la consejera son vergonzosas"

Respecto a la polémica surgida con las declaraciones de la nueva consejera de Educación y Cultura, Mabel Campuzano, en las que aseguraba que no iría a vacunarse porque "cuestiona la vacuna", en Usuarios de Sanidad de la Región se muestran muy críticos: “Las declaraciones de Campuzano como responsable política son vergonzosas. Cada uno puede hacer lo que quiera, pero no puede ser que una persona al frente de del Gobierno esté dudando sobre la eficacia de las vacunas. Habrá gente que piense que si ella cuestiona la vacuna, ellos tampoco se la pongan. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, pero en un momento en el que hay que lograr que haya el máximo de personas protegidas esta declaración es una irresponsabilidad”, aseguran. “Lo que más nos preocupa es que esta consejera esté en el Comité de Seguimiento de la COVID-19”, añaden desde de la asociación.

“Si hay algo que decía claramente la estrategia de vacunación nacional era que la comunicación tenía que ser implacable y tenía que predominar la transparencia y eso no está sucediendo”, reiteran.