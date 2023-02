La Asamblea Regional reconoce casi por unanimidad los derechos de las familias monoparentales: “Es un paso importante”

La Asamblea Regional ha dado luz verde este miércoles a una proposición de ley para regular el reconocimiento de las familias monoparentales y que afecta a 120.000 residentes en la comunidad murciana (un 8% de la población). La iniciativa del grupo socialista -y que ha impulsado desde sus inicios la diputada Gloria Alarcón- se registró a principios de legislatura pero no se ha debatido hasta ahora, a punto de disolver la Cámara autonómica por la próxima convocatoria de elecciones. La proposición ha conseguido 44 apoyos de un total de 45 diputados. El diputado de Vox, Pascual Salvador, ha sido el único que se ha abstenido en la votación.

“Es un paso importante y necesario, aunque llega tarde y es mejorable. La propuesta es prácticamente idéntica a la que se presentó hace dos años, y no se han tenido en cuenta muchas de las propuestas que hicimos”, señala Ana Fiore, representante de la delegación murciana de Madres Solteras. Carmen Flores, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, ha explicado a este diario que la visibilización y puesta en el foco de la agenda pública de este tema recae más en el trabajo de las asociaciones que en la propia voluntad política.

“Venimos de un abandono sistemático por parte de las instituciones que nos ha colocado en una situación de mayor vulnerabilidad, hay muchas más familias monoparentales en riesgo de pobreza que biparentales, porque el coste de la crianza es el mismo, sea uno o dos los adultos al cargo”. Más allá de los problemas económicos derivados de esta indefensión, Flores comenta que, dada la situación demográfica y la menguante tasa de natalidad, “sorprende que ese riesgo del que tanto hablan los políticos no se traduzca en medidas que puedan invertir la pirámide poblacional, que pasa inevitablemente por proteger los derechos de la infancia”. “No solo no existe una casilla que nos catalogue en nuestra situación a la hora de realizar trámites burocráticos -continúa-, sino que se nos mide con el mismo baremo que al resto de familias y no se tienen en cuenta nuestras necesidades y las dificultades por las que pasamos”.

Con la nueva proposición, las familias monoparentales de la Región tendrán acceso a un carné de las mismas características que el de las familias numerosas para identificarse y poder disfrutar de descuentos en tasas y precios públicos. Y se podrán contemplar también ayudas al transporte, acceso a la vivienda, a los estudios universitarios, o deducciones de la renta.

“En los baremos de renta no se nos contempla como sí que se hace con las prestaciones compensatorias a la hora para cuantificar las ayudas que se piden, y, por ejemplo, no se nos aplica ningún factor corrector teniendo cuenta que nosotras tenemos un gasto más grande en conciliación”, se queja Fiore al tiempo que denuncia que “con los permisos parentales nuestros niños no tienen derecho a 32 semanas como los demás”.

Según ha recordado este miércoles la diputada Gloria Alarcón, “el 32,5% de los hogares de una sola persona adulta, que en un 80% de los casos son mujeres y con al menos una criatura, vive en la pobreza, en comparación con el 9,8% de los hogares con 2 o más adultos y al menos una criatura”.

Durante su alocución, la diputada socialista Gloria Alarcón ha destacado que en la Región de Murcia, y según la Encuesta Continua de Hogares (INE), “hoy se contabilizan en Murcia 57.700 hogares monoparentales, el 10’5% del total de hogares en la Región, de los que 46.600 son titulares las mujeres, lo que representa el 81%, y 11.100 son hombres”. Y “este 81% de mujeres murcianas que lideran estas familias monoparentales ha visto empeorada su situación laboral y económica con la pandemia”.