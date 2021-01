El Gobierno de la Región de Murcia ha considerado los casinos y las casas de apuestas como espacios seguros frente al virus. El Comité de Seguimiento de la COVID-19 no decretó el cierre de los locales de juego, a pesar de que estimó oportuna el pasado lunes la clausura de la hostelería y el miércoles la prohibición definitiva de las reuniones entre personas no convivientes. La comunidad ya cuenta con 36 municipios en riesgo extremo de contagio y ha superado el umbral de los 2.000 positivos al día. En lo que respecta a dichos locales, por cada 4.263 habitantes hay una casa de apuestas en la Región, lo que supone la tasa más alta del país. Todas ellas se mantienen de momento abiertas, y Jaime Pérez, portavoz del Comité de Seguimiento de la COVID-19, sostuvo la razón de la decisión en la rueda de prensa del martes: "Los salones de juego entran en una categoría, como tantos otros lugares, en los que hay que llevar mascarilla durante todo el tiempo. Allí no se puede uno retirar la mascarilla, al igual que ocurre en el comercio o en el cine. El riesgo está en quitárnosla e interaccionar, no en hacer una actividad u otra".

