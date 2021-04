"Residencias públicas dignas, ¡ya!": Un centenar de manifestantes protestan en Murcia en defensa de los mayores en residencias

Un centenar de personas se han manifestado este mediodía en el paseo Alfonso X de Murcia como protesta por la situación que viven las residencias de mayores desde el comienzo de la pandemia y, en concreto, por lo ocurrido en la 'Caser' de Santo Ángel, donde, durante los primeros meses de irrupción del coronavirus, fallecieron varios mayores, en lo que los manifestantes de hoy han considerado "una negligencia".

"No hemos visto ni un solo gesto de arrepentimiento, no han admitido ni el mas mínimo error, ni entonces ni ahora", rezaba el manifiesto que se ha leído al término de la protesta.

Durante la manifestación se han podido leer consignas claras y críticas con la situación, como "residencias públicas dignas, ya"; "fallecidos en la residencia de Santo Ángel por abandono"; o "por la dignidad de las personas mayores, con discapacidad funcional, trabajadores y familiares".

El sacerdote Joaquín Sánchez Sánchez dijo a los periodistas, al término de la protesta, que le preocupaba "el tremendo silencio que se ha producido sobre las residencias de mayores" porque, ha vindicado, "ya no importan los muertos, ni su situación, y la gente no solamente muere por el covid, también por la soledad al no aguantar la ausencia de sus familiares".

Según el cura Sánchez, se quieren mantener como negocio las residencias de ancianos y se ha olvidado todo lo que ha pasado; se han vacunado los mayores y es erróneo el olvidarse. No podemos convertir en especulación las residencias porque los mayores necesitan dignidad y cambiar el modelo, sacándolos de ese espectro de negocio".

Entre los asistentes se encontraban simpatizantes de Marchas de la Dignidad y el Plan de Choque Social, que denuncian que algunos ancianos fallecieron "sin soporte médico-sanitario, ahogándose, sin cuidados paliativos, aislados de sus familias y en la más absoluta soledad y desamparo".

"Todo nuestro apoyo a las trabajadoras y al personal Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, que ha estado operando sin equipos de protección adecuados", afirmaba Ginés, representante de las citadas 'Marchas', quien recordó que en la Región de Murcia hacen faltan 8.000 plazas para cumplir con las recomendaciones de la OMS, que fija la ratio en 5 plazas por cada 100 mayores.