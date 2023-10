La discoteca Teatre informó al Ayuntamiento de Murcia de que iba a pintar su fachada a finales de agosto

Continúan apareciendo comunicaciones administrativas entre el consistorio murciano y la discoteca Teatre, que sufrió un incendio mientras continuaba operando sin licencia. El diario Levante ha publicado hoy jueves que el pasado 28 de agosto el dueño de este club, Juan Inglés Rojo, había registrado en el consistorio capitalino un documento para pintar la fachada del edificio entre “el día 29 de agosto a las 6 de la mañana y terminarán el viernes 1 de septiembre a las 20.00 horas”, de modo que “durante ese periodo no se aparque en dicha zona”. En marzo de 2023 la discoteca Teatre, que se incendió junto con Fonda Milagros dejando 13 víctimas mortales, superó una inspección sanitaria del Ayuntamiento murciano, a pesar de que existía una orden de cierre desde octubre de 2022 que implicaba ponerle el precinto, -cuestión que no llegó a suceder en ningún momento.

Ambos locales (Fonda nunca fue reconocido administrativamente por el consistorio capitalino) estaban sin licencia desde que se segregaron en dos a partir del Teatre original en junio de 2019.

Esta petición para remozar la fachada de la discoteca Teatre, muy famosa por organizar fiestas universitarias, registrada a finales de agosto en el Ayuntamiento de Murcia refleja que el consistorio tenía una relación cotidiana con este local, a pesar de que el teniente de alcalde de Planificación Urbanística del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Navarro, del PP, dijo en la rueda de prensa del pasado lunes que “es imposible tener constancia de si un local está abierto o no, aunque exista una orden de cierre”.

Sobre este documento en el que se solicita parar el tráfico para poder pintar la fachada entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre desde el Ayuntamiento de Murcia han subrayado que “en el registro entran miles de escritos”, de modo que no niegan que existiera esa comunicación. “Nosotros sabíamos que existía esa orden de cierre, no que estuviera o no abierto”, han advertido.

Por otro lado, el consistorio de la capital murciana también ha anunciado este jueves el “precinto inmediato” de más locales sin licencia en la zona de Atalaya, donde estaban las discotecas Teatre y Fonda Milagros. El Consistorio admite así, sin dar cifras, que hay más locales con orden de cierre que continúan funcionando. En el caso de aquellos locales abiertos a pesar de contar con una orden de cierre en vigor, el precinto será inmediato.

Desde el Ayuntamiento han explicado que “no se dan cifras porque puede que algunos ya se hayan ejecutado anteriormente al incendio o durante los días posteriores”. Lo que sí se va a proceder “inmediatamente” es a cerrar aquellos de los que se tiene conocimiento que han incumplido la orden, aseguran a elDiario.es de la Región de Murcia fuentes municipales.