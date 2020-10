Familiares de los fallecidos por COVID-19 en Caser se concentran en este geriátrico de Santo Ángel para "pedir justicia"

Una veintena de familiares de fallecidos por COVID-19 en la residencia de la pedanía murciana de Santo Ángel se han reunido el domingo por la mañana en silencio en la puerta del geriátrico portando claveles rojos y una serie de carteles para que "no se olvide lo que ha pasado, seguir pidiendo justicia e investigación de los hechos y también soluciones futuras para que mejore la atención en estas instituciones", dijo a este diario una de las participantes, Encarna Vera Hernández Díaz.

Los familiares, que se han constituido en la Marea de Residencias, se han dirigido después a la plaza de El Charco de esta pedanía murciana para dar visibilidad a sus demandas. "Ni siquiera hay claridad con las cifras", apuntó Hernández Díaz. Mientras el grupo de familiares cuenta 40 personas fallecidas en Caser, las instituciones, en cambio, hablan de 28 personas muertas en el geriátrico.

La madre de Encarna falleció la madrugada del pasado 7 de abril tras notificarle el centro que se había puesto enferma tres días antes. "Sabemos que murió a las 5 de la mañana y tres horas después nos llamaron los servicios funerarios que había que tenían orden de enterrarla rápido porque era COVID. Sin embargo, en su certificado de defunción pone ‘posible COVID’ porque no se le hizo la PCR. El baile de cifras puede ir por ahí", relató.

"Lo que sí que tengo claro es que en su historial clínico dice que el día antes de morir presentaba pliegue cutáneo, es decir, deshidratación. Cuando algunas personas del Servicio Murciano de Salud se les llena la boca al decir que estuvieron atendidos en Caser igual que en un hospital no lo entiendo porque una persona en un hospital no muere deshidratada", añadió Encarna. Para la maestra, la medicalización de la residencia de la que hablan las autoridades significó solamente la entrada de "morfina" porque allí "no había oxígeno o medicación". También ha denunciado que la ratio de médicos en esos momentos era inferior a la que había antes de la pandemia que "ya de por sí era poca para lo que eran 230 residentes".

La Marea de las Residencias quiere esclarecer los hechos, denunciar la negligencia médica, al tiempo que la sociedad tome conciencia de la necesidad de medidas que mejoren la calidad asistencial de estas instituciones porque "todos querremos llegar a una vejez con una cierta tranquilidad de que nos van a atender con dignidad".

Esta semana se sabrá si la querella interpuesta en los tribunales por varios familiares de fallecidos en Caser Santo Ángel contra la dirección de la residencia y las consejerías de Salud y Política Social seguirá su curso."A estas alturas no sé si mi madre murió de COVID o de abandono", señaló Encarna.