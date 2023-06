El Juzgado de Instrucción de Mula cita a declarar a las 16 personas acusadas de compra de votos en Albudeite

La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mula, en auto notificado este miércoles, acuerda que se cite a declarar a 16 personas en calidad de investigados por un presunto delito electoral en Albudeite.

En la misma resolución, la juez también acuerda que se cite a declarar como testigos a 20 personas a las que “presuntamente se habría ofrecido dinero a cambio del voto”.

De acuerdo a lo actuado y a las intervenciones telefónicas realizadas, existen indicios de que los investigados “habrían desarrollado actividades orientadas a la obtención del voto a cambio de cantidades de dinero y objetos, desarrollando actuaciones de intermediación u ofrecimiento directo a vecinos de la localidad, llegando incluso a recibir la documentación del voto por correo de terceros y gestionar el mismo mediante su presentación en las oficinas de correos”, explica la resolución.

Por último, la juez deniega la práctica de diligencias solicitadas por el Partido Popular “por exceder el ámbito objetivo, espacial y temporal de las presentes diligencias previas”.

El juzgado abrió esta causa independiente cuando, de forma inesperada, en unas medidas acordadas en otro procedimiento por presunto delito de tráfico de drogas se advirtió la posible existencia de compra de votos.

La candidata socialista, también investigada

Entre los investigados en el proceso está la candidata socialista a la alcaldía en el municipio, Isabel de los Dolores Peñalver. Héctor Antonio Martínez, número 19 de la lista de Pepe Vélez a la Asamblea Regional, también ha sido citado para declarar como investigado junto a otros 3 miembros del PSOE en Albudeite.

“Esta mañana (por la del jueves) nos han citado a declarar pero no nos han explicado por qué; he leído en la prensa que es presuntamente por compra de votos pero es completamente falso, los únicos que compran votos en el municipio desde hace años son los miembros del PP, yo jamás me he acercado a pedirle nada a nadie”, aseguró en declaraciones a elDiario.es Región de Murcia Héctor Antonio Martínez. “No quiero hacer daño al PSOE, por eso he puesto a disposición del partido mi candidatura; esta Región se merece un cambio, y yo me aparto hasta que eso se aclare”, ha añadido. “Además, el disparate cada vez está llegando más lejos; ninguno de los que estábamos allí (del partido) sabíamos de qué se nos acusaba”.

El investigado llegó a asegurar que el el PP “tiene miedo de que ganemos”, dando a entender que esta operación podría responder a una “artimaña” de los populares. “Ahora el daño ya está hecho, y cuando se demuestre que no ha habido compra de votos, veremos qué medios se hacen eco”. En estas elecciones municipales, el PP volvió a ganar, dando continuidad a sus 12 años de gobierno en la localidad.

El PSOE emitió un comunicado en el que dejó claro que no van a tolerar “ningún tipo de falta de ejemplaridad en nuestra organización; no nos tiembla el pulso ante cualquier práctica ilegal o fuera de ética”. Y añadió que “de confirmarse los hechos, se tomarán las medidas pertinentes que, en el caso de afectar a un militante de nuestra organización, pasarán por la expulsión inmediata del partido y el cese de todos los cargos que ocupe”.