Marea de Residencias: "el Dr. Abel Novoa intenta desprestigiar a los trabajadores que se deciden a hablar de la situación en los centros de mayores”

Los familiares de las personas mayores fallecidas que componen Marea de Residencias otorgan “mucha más credibilidad al personal que lucha contra el miedo por hacer un gesto valiente y tremendamente humano, asumiendo las consecuencias derivadas de su denuncia”, que a “personas en nómina de un ejecutivo, que lejos de ofrecer pruebas de su alardeado buen hacer, impiden toda investigación aclaratoria de su gestión”.

La asociación ha trasladado su apoyo a los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) que “sin obtener ningún beneficio a cambio, sino todo lo contrario, tratan de superar su miedo y se deciden a hablar por tratar de evitar este maltrato a los ancianos”. En opinión de las portavoces de la Marea, Abel Novoa estaría “intentando desprestigiar a estos profesionales”, mientras que para los familiares de los residentes, “ofrecen mucha más credibilidad unas personas que luchan contra el miedo por hacer un gesto valiente y tremendamente humano como denunciar las condiciones de las residencias, asumiendo las consecuencias y posibles represalias”, que personas “en nómina de un ejecutivo que lejos de ofrecer pruebas de su alardeado buen hacer , impiden toda investigación aclaratoria de su gestión”.

La Marea de Residencias, ha denunciado que desde hace meses "no han parado de pedir una entrevista sin obtener respuesta alguna” con el coordinador de Atención Sociosanitaria del Servicio Murciano de Salud, Abel Novoa, para que “explique su gestión en Caser durante la primera ola”.

La asociación exige a Novoa que “explique toda la gestión que realizó desde el día 23 de marzo, día en que dicha residencia fue intervenida por el SMS”, y que lo haga “en forma de informes detallados y firmados en aquellas fechas, por los facultativos que fueron enviados para tratar a nuestros familiares”, aportando pruebas de la “supuesta y alardeada medicalización de la residencia”.

Las portavoces de la plataforma formada por familiares de residentes han rechazado " las medallas que se quiere colgar el doctor Novoa”, a quien reprochan de “alardear de experto en bioética, cuando otros colegas suyos cuestionan aspectos éticos de su protocolo de no derivación a los hospitales basado en la aplicación de la escala PROFUND en el contexto, durante la pasada primavera, de no colapso hospitalario”. Por ello, han reclamado “pruebas y acciones eficaces y transparentes, encaminadas a cambiar la situación actual de las residencias”. Para ello, consideran que el primer paso es la aprobación de la Comisión de Investigación planteada en la Asamblea Regional y que no contó con el apoyo de PP, Ciudadanos y Vox, quienes impiden “una investigación sobre lo que pasó y sobre lo que está pasando”.