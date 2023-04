Pepe Vélez: “Vuelve a quedar demostrado que el PP usa denuncias falsas contra quienes luchamos por una Región mejor”

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia ha destaco este sábado que “ha quedado archivada una denuncia más” que la oposición de Calasparra, encabezada por el PP, interpuso contra él, Antonio José Moreno, Jordi Arce “y otros compañeros que ya no están en política”. Ya ha recordado que se trata de las mismas personas que pusieron otra denuncia por la que ahora se le cita a declarar y que en su momento ya archivó de oficio la Fiscalía.

“El PP de la Región de Murcia aprovecha esta situación para intentar confundir a la ciudadanía y desviar la atención de la realidad: que los únicos condenados en la Región de Murcia son del Partido Popular”. El secretario general del PSOE de la Región de Murcia y candidato a la presidencia de la Comunidad autónoma, Pepe Vélez, ha asegurado que ha vuelto a quedar demostrado que el Partido Popular utiliza denuncias “falsas” contra quienes luchan por una Región de Murcia mejor, “y eso también es otra forma de corrupción”.

Vélez ha hecho estas declaraciones tras conocerse el archivo de una denuncia más que la oposición de Calasparra interpuso contra él y contra Antonio José Moreno, Jordi Arce y otros compañeros que ya no están en política, por ‘el caso de los sueldos’. Se trata de los mismos que pusieron otra denuncia por la que ahora se le cita a declarar y que en su momento ya archivó de oficio la Fiscalía.

El líder socialista ha recordado que el caso de los sueldos ha estado abierto en el juzgado de Caravaca de la Cruz durante siete años, a pesar de que había quedado resuelto por el Tribunal Supremo y los denunciados habían quedado absueltos. Ahora se conoce la sentencia firme en la que se indica que no hay delito y ya se ha archivado.

Ha indicado que el archivo definitivo de esta denuncia vuelve a dejar claro que la oposición de Calasparra, encabezada por el PP, y debido “a su incapacidad de ganar las elecciones, está llevando desde hace años una campaña de acoso y derribo contra dirigentes del PSOE”.

En este sentido, ha denunciado que el PP de la Región de Murcia aprovecha esta situación para intentar confundir a la ciudadanía y desviar la atención de la realidad: “que los únicos condenados en la Región de Murcia son del Partido Popular”. Vélez ha recordado que tres de los cuatro presidentes que ha tenido la Región del PP están manchados por corrupción. Pedro Antonio Sánchez, condenado a tres años de cárcel y 17 de inhabilitación; el fiscal pide para otro expresidente, Valcárcel, 11 años de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y otros 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el escándalo de la desaladora de Escombreras, “y el actual, Fernando López Miras, que ha perpetrado el mayor escándalo de transfuguismo y, por tanto, de corrupción política, de la historia de nuestra democracia”.

Ha recordado que López Miras “también está denunciado por un presunto delito de prevaricación en la elección de la presidencia del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, es decir, por incumplir la ley”.

“Lo que tiene que hacer López Miras es explicar de inmediato dónde están los 500 millones de euros que faltan de la desaladora de Escombreras, en qué bolsillo están, o cómo paga su padre político, Pedro Antonio Sánchez, condenado por corrupción, su vida de lujo en Miami, como, por ejemplo, la compra de una casa que tiene un valor de más de medio millón de dólares”.

Para finalizar, el líder de los socialistas en la Región de Murcia ha remarcado que, “por más denuncias que me pongan, no me van a callar. La estrategia del miedo del PP no va a funcionar y no va a impedir que me deje la piel para conseguir un Gobierno regional serio que trabaje para resolver los problemas reales de la ciudadanía, que no gobierne solo para unos pocos, los que más tienen, que luche por una Región mejor y que acabe con las redes clientelares y la corrupción que ha tejido el PP durante 28 años en nuestra comunidad”.