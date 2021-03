'Stop fascismo': un centenar de personas se manifiesta contra la entrada de Vox en el Gobierno de Murcia

Más de un centenar de personas se reunieron el viernes a las 18h en la puerta del Palacio de San Esteban con la convocatoria de 'Stop fascismo' de CCOO para denunciar la oferta realizada por el Gobierno regional a la diputada expulsada de Vox Mabel Campuzano para que sea la próxima titular de Eduación y Cultural tras fracasar el pasado jueves la moción de censura planteada por PSOE y Ciudadanos.

El 'no' a la moción de censura de los diputados 'díscolos' de Vox junto con el de los tres tránsfugas de Ciudadanos ha sido determinante para que la moción no saliera adelante. "Es aberrante que el presidente López Miras invite a formar parte del Gobierno regional y, más aún en la cartera de Eduación, a personas con posturas fascistas, como los expulsados de Vox, con tal de mantenerse en el sillón", ha dicho a este periódico el secretario general de CCOO en la Región, Santiago Navarro.

"Esto es un asalto a la educación pública", ha dicho Nacho Tornel, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO. "Quieren retraer dinero de la pública para dárselo a la privada, pero ésto ya es una vuelta de tuerca insólita. La escuela pública tiene que ofrecer una educación de calidad para todos y estar fundamentada en valores democráticos", ha añadido.

En la concentración se escuchaba el grito de "¡Fuera fascistas de nuestras escuelas!". "Hay que enseñar a los niños y los adolescentes que somos una sociedad diversa. Es muy importante para que los menores LGTBI no se vean acosados", dijo Will, un joven de 20 años que portaba una banderola arcoíris. "Si ya hay pocas charlas sobre diversidad afectivo-sexual en las aulas, será aún peor cuando los niños que más lo necesitan, no puedan asistir a ellas", añadió el joven respecto al veto parental que permitiría que los padres censuren la presencia de sus hijos en las actividades complementarias y obligatorias organizadas por los docentes en horario lectivo.

"El PP apuesta por darle Educación a quienes apoyan una educación excluyente y manifiestan lgtbifobia y homofobia. Quieren darle la educación a quienes niegan la evidencia y la violencia de género, estigmatizan el feminismo y pretenden sacar de la escuela todo lo que tiene que ver con la igualdad de género", ha señalado el también sindicalista Paco García.

Veto parental, educación concertada y 'cheque escolar'

Campuzano defiende del veto parental, el crecimiento de los centros de educación concertada y el llamado 'cheque escolar' que consiste en dar a las familias un talón para que lo gasten en la matrículo del centro que quieran.

El Ministerio de Educación recurrió en febrero ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia la implantación del veto parental en los centros educativos del territorio. Su titular, Isabel Celaá declaró que esta medida suponía una "ilegalidad" que vulneraba "los derechos de los alumnos y alumnas", además de exceder las competencias que tienen los centros educativo. El recurso salió adelante un mes después, y el TSJ suspendió cautelarmente su aplicación en las aulas. Ya en julio de 2020, con el fin del curso académico, el órgano judicial archivó la causa por "pérdida sobrevenida de objeto".