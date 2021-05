Los trabajadores de las tiendas de H&M en la Región secundan las huelga tras el ERE anunciado por la empresa

Las cuatro tiendas de la Región de Murcia de la cadena multinacional H&M han echado el cierre tras secundar sus trabajadores la huelga convocada contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que anunció la empresa a nivel nacional. El ERE se traduce en la pérdida de 1.100 empleos y el cerrojazo de 30 tiendas en España, que afectará a 30 trabajadores de la Región e implicaría el cierre del local situado en el centro comercial Thader. Un total de 94 establecimientos se verán afectados por los despidos. Además, H&M planteó modificar sustancialmente las condiciones laborales de los trabajadores al reducir sus horas contratadas. Esta rebaja afectaría a 24 tiendas y 50 personas. Motivos que han llevado a los sindicatos a convocar manifestaciones y huelgas para paralizar los despidos y los cambios en las condiciones laborales.

La Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) y la FeSMC de UGT en Murcia han programado una serie de movilizaciones que dieron comienzo el pasado 8 de mayo, con una concentración frente a la puerta de Centro Comercial Thader de Murcia a la que acudieron a la que acudieron casi un centenar de personas. El pasado viernes 14 celebraron paros de dos horas en los turnos laborales, además de concentraciones tanto en Murcia, Lorca y Cartagena, y que CCOO calificó de "rotundo éxito" ya que se suscribieron la "totalidad de las trabajadoras afectadas".

A lo largo de la mañana de hoy se ha producido la primera de dos huelgas convocadas -la siguiente el próximo 21 de mayo- que ha resultado exitosa: "Hemos cerrado las cuatros tiendas de la Región" ha asegurado a este medio Teresa Fuentes, secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO de la Región de Murcia. Desde el sindicato han indicado que prevén una participación similar dentro de dos días. "Las trabajadoras están con mucha energía".

H&M no rebajará las condiciones laborales

Mientras se celebraban huelgas en todo el país contra los despidos de la cadena textil, H&M tomaba la decisión de retirar la modificación de condiciones de trabajo, según informan desde CCOO. Con respecto al despido colectivo no ha habido cambios sustanciales de la posición de la empresa. Desde Comisiones han propuesto que los despidos no pueden ir más allá de un 30 por ciento de lo que ha planteado la empresa; que las vacantes que se ofertan no pueden tener una reducción de más de cinco horas del contrato de origen y con un límite temporal que posibilite posteriormente la vuelta a su jornada de origen; que los procesos de adscripción voluntaria sin límites de edad ni tipo de jornada ampliándose también al almacén (así mismo aquellas vacantes que por este motivo se produzcan deben de ofertarse); la indemnización de 45 días más una prima en función de la antigüedad.