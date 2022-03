Chivite asegura que Volkswagen “garantiza el futuro de Landaben” al anunciar que invertirá 7.000 millones en España

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que el anuncio realizado el miércoles por el grupo Volkswagen sobre la inversión de 7.000 millones de euros para el proyecto del vehículo eléctrico en España “fue recibido como algo muy positivo y garantiza el futuro de la planta de Landaben, porque se incluye la electrificación de la planta”.

Volkswagen Navarra logró un beneficio de 60,3 millones de euros en 2021 a pesar de la crisis de los microchips

Saber más

Además, en respuesta a una pregunta del PSN en el pleno del Parlamento, María Chivite ha afirmado que el PERTE del vehículo eléctrico puesto en marcha por el Gobierno de España “es sin duda uno de los grandes proyectos tractores de este país”. “El PERTE del vehículo eléctrico significa futuro para Navarra, futuro económico, de prosperidad y futuro para miles de empleos”, ha dicho.

La jefa del Ejecutivo ha explicado que “Europa decidió que a partir del año 2035 no se van a poder vender vehículos que no sean eléctricos o de depósito de hidrógeno, y teníamos que hacer esa transformación” no solo para la planta de Landaben sino para toda las empresas del sector.

Junto a ello, Chivite ha explicado que el anuncio hecho por Volkswagen de movilizar 7.000 millones “es un paso más, un paso muy relevante en la carrera de fondo de la transformación profunda del sector”. “Movilizar 7.000 millones es un salto muy cualitativo en la transformación e inversión”, ha afirmado.

La presidenta del Gobierno de Navarra ha asegurado que desde el Ejecutivo van a trabajar “de la mano de Volkswagen, del conjunto del sector, para que el futuro sea de largo recorrido”. “Sin duda, que la planta de Landaben se electrifique es la garantía de futuro que necesitan los trabajadores, es la mejor noticia para las empresas proveedoras, para los trabajadores y para la Comunidad”, ha indicado.

En todo caso, ha afirmado que “no nos tenemos que relajar, tenemos que seguir en alerta, trabajando con discreción pero con compromiso”. “Estaremos como siempre preocupados por Volkswagen, la industria y el empleo en nuestra comunidad”, ha asegurado, para señalar que “en tiempos complicados noticias como esta nos permiten ver el futuro con muchas más esperanza”.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha explicado que el viernes pasado el BOE publicó la convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico y ha destacado que “esto para Navarra es una oportunidad histórica”. “Posibilita la adhesión del grupo Volkswagen a un plan que supone la apuesta inequívoca por el sector de la automoción, la movilidad sostenible y conectada, y asegura el presente y el futuro de nuestra tierra. Es una buena noticia para el desarrollo industrial y para las más de 15.00 familias navarras que directamente o indirectamente dependen de la fábrica de Volkswagen. Hoy todas ellas tiene más tranquilidad y estabilidad para su presente y futuro laboral”, ha dicho, para criticar “la incertidumbre que algunos grupos políticas de Navarra han intentado llevar a este sector”.