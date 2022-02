La crisis de microchips golpea las exportaciones de coches en Navarra con un recorte de 779 millones de euros

La crisis de microchips que está provocando reiterados paros en la fabricación de automóviles en la planta de Volkswagen en Navarra, cuya producción supone el 25% del PIB regional, está frenando también el despegue de las exportaciones en la comunidad foral. En concreto, la venta coches y motos ha sufrido en 2021 un recorte de 779,3 millones de euros respecto al año previo a la pandemia, antes de que estallara la crisis de suministro de semiconductores, y ha pasado a representar el 38% del total de las exportaciones cuando ha llegado a generar el 50%.

Esta es la conclusión que se extrae del último informe de la Dirección Territorial de Comercio relativo a 2021, que recoge que el volumen total de ventas al exterior de todos los sectores productivos creció un 7,5% al cierre del año, sin lograr compensar la caída del 13% experimentada en 2020. El global de las operaciones estuvieron valoradas en 9.497,2 millones de euros, un 6,9% menos que en 2019 -650 millones de euros menos-, un año este en el que se marcó el mejor registro de la historia al superar los 10.100 millones de euros.

La principal razón de no alcanzar la recuperación del 13% de las operaciones perdidas se encuentra en el sector de la automoción, cuyo peso ha caído precisamente siete puntos porcentuales en 2021 frente a 2019, sin lograr compensarlo del todo el resto de ámbitos productivos. En concreto, el año previo a la pandemia las ventas de automóviles englobaban el 45% de las operaciones en la comunidad foral frente al 38% de 2021. Los 3.608 millones de euros facturados en este ámbito el pasado año responden a un aumento del 25% en ventas de componentes de automóvil que, no obstante, no ha logrado paliar la caída de casi el 5% en ventas de coches y motos. Sin contar con el paréntesis de 2020, estas ventas alcanzaron los 3.216 millones en 2019 frente a los 2.537 en 2021. Con todo, el sector creció un 3,3% el pasado año respecto a 2020.

Tal y como prevén desde la Dirección Territorial de Comercio y la propia planta de Landaben (Pamplona), la estabilización para este sector no llegará hasta mediados de este año, momento en el que podrían comenzar los esfuerzos por recuperar la producción perdida. Según reconoce a elDiario.es la directora de ICEX en Navarra, Isabel Peñaranda, el sector cuenta con que “se consiga resolver a lo largo del año este problema, y también el del transporte por mar, afectado por la subida de los fletes y el retraso de los contenedores”. Aunque reconoce que “predecir es muy difícil”, se confía en que para verano se resuelva y, de hecho, en enero ha comenzado a percibirse una mejora en la tendencia. En este horizonte temporal, cabe recordar que coincide también el acuerdo de ERTE firmado entre la dirección de la planta de Landaben y los sindicatos UGT y CCOO a principios de este mes de febrero. Este acuerdo contempla la posibilidad de aplicar el ERTE de ser necesario hasta el mes de junio, siendo ampliable incluso hasta diciembre de mantenerse la situación actual.

La planta de Volkswagen en Navarra -que cuenta con 5.000 empleados, tres turnos diarios y una capacidad para lanzar un vehículo cada 55 segundos- empezó a verse afectada en verano de 2020 por la falta de suministros de microchips, debido a la sobredemanda de aparatos electrónicos en el mercado chino en medio de la pandemia. De hecho, en mayo del pasado año la situación dejaba una imagen inusual en Landaben: la de más de 6.000 vehículos estacionados en el exterior de la factoría a la espera de ser completados con un semiconductor MYB3, que se instala en la guantera del copiloto. Esta falta de abastecimiento ha comprometido la producción de vehículos especialmente durante el segundo semestre de 2021, y también está afectando a otras factorías en el resto de España como la de Mercedes-Benz en Vitoria, las de Stellantis en Vigo y Zaragoza, la de Seat en Martorell o la de Ford en Almussafes.

La caída de las exportaciones del sector del automóvil ha sido paliada, en parte, por el crecimiento de las ventas de los sectores de bienes de equipos, alimentación y semimanufacturas no químicas, pero no ha sido suficiente para compensar las pérdida registradas desde 2020. “Diversificar está siempre bien, pero siempre y cuando el crecimiento de los otros sectores llegase a cubrir la bajada de este, y no es el caso”, reconoce Peñaranda. En concreto, las ventas de bienes de equipo registraron un aumento del 6,9% respecto a 2020 por un valor superior a los 2.622 millones de euros. Le siguen los productos de alimentación, con un crecimiento del 5,5% -1.381 millones de euros-, cuya mitad corresponden a las exportaciones de frutas, hortalizas y legumbres; y por último las semimanufacturas no químicas –hierro, acero, papel o productos cerámicos- que experimentaron un crecimiento del 36% respecto a 2020, con más de 933 millones de euros en ventas al exterior.