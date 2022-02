Europa condiciona el futuro del AVE Vitoria-Pamplona sin que ni siquiera esté confirmada su construcción

La Comisión Europea enfría las posibilidades de una hipotética conexión de alta velocidad entre Vitoria y Pamplona, una de las dos opciones que las instituciones manejan para conectar Euskadi con Navarra, y de ahí con Zaragoza y Barcelona. En un informe en el que el organismo europeo hace una revisión de la Red Transeuropea de Transporte y analiza el desarrollo de las distintas infraestructuras de la Unión Europea, la comisión propone reemplazar la línea de alta velocidad "planeada" por una de tren convencional, como la que ya existe.

Tal y como señalan en el informe, el objeto de la propuesta radica en que España ha indicado que "actualmente no hay ningún plan para construir una nueva línea de alta velocidad en este tramo para 2030".

Se da la circunstancia de que la conexión de alta velocidad entre Pamplona y la 'Y vasca' todavía no está definida, y es que sobre la mesa figuran dos proyectos: uno que uniría Pamplona con Vitoria, y otro lo haría con Ezkio/Itsaso (Gipuzkoa). La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que hace una semana visitó Vitoria para, precisamente presentar unos acuerdos sobre la llegada del AVE a Euskadi, aseguró que todavía no se ha definido la conexión con Pamplona y que se siguen "analizando" las dos alternativas que dividen a los distintos territorios. El alcalde de la capital navarra, Enrique Maya, por ejemplo, ve incomprensible un viaje entre Pamplona y Donostia o la conexión con Francia pasando por Vitoria. Sin embargo, tal y como adelantó este periódico, en los presupuestos generales del Estado de 2021 la conexión con la 'Y vasca' está presupuestada en la provincia de Álava y no en la de Gipuzkoa.

Mientras se termina de definir la línea con Euskadi, el Gobierno de Navarra ya ha fijado para 2026 la llegada del Tren de Alta Velocidad a la comunidad foral, fecha en la que se espera que esté ya disponible la conexión entre Castejón y Campanas, en obras desde 2011 y que ya tiene algunos subtramos finalizados, como el de Castejón-Villafranca o el de Peralta-Olite. Con la alta velocidad, este tramo será 20 minutos más rápido que con la línea actual.

EH Bildu pide suspender la tramitación de las infraestructuras de Alta Velocidad

Ante la publicación del Informe de la Comisión Europea, este viernes EH Bildu ha solicitado al Gobierno central la suspensión de la tramitación de todas las plataformas del Tren de Alta Velocidad que están proyectadas en Navarra y Álava. La diputada navarra en el Congreso por la coalición abertzale, Bel Pozueta, ha anunciado que va a registrar iniciativas concretas en el Congreso para ello.

"Tanto el informe del Tribunal de Cuentas Europeo como la propuesta realizada por el reciente informe TEN-T y otros muchos trabajos del ámbito académico no hacen sino despejar cualquier duda sobre la falta de argumentos para continuar con la insensatez de implantar y desarrollar nuevas Líneas de Alta Velocidad”, ha señalado el parlamentario vasco de EH Bildu, Unai Fernández de Betoño, que junto con el parlamentario foral Adolfo Araiz y el diputado Iñaki Ruiz de Pinedo han acompañado a Pozueta en su comparecencia.

La diputada en el Congreso ha recordado que EH Bildu alcanzó un acuerdo con el Gobierno para incluir en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 una partida de 200.000 euros para la "redacción de un estudioiInformativo de mejora y adecuación de infraestructuras ferroviarias entre Burgos-Vitoria-Pamplona- Zaragoza para la circulación de trenes de altas prestaciones y tráfico mixto'. Pozueta ha asegurado que su grupo realizará un seguimiento "exhaustivo" para que los trabajos de redacción de dicho estudio "se realicen con las máximas garantías de objetividad e imparcialidad". Una partida que "debería ser ejecutada con la máxima celeridad", ha añadido.