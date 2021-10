Ignacio Escolar: “Como director de elDiario.es haré lo posible para que la crispación política no vaya a más”

El director y fundador de elDiario.es, Ignacio Escolar, ha sido el encargado de inaugurar este miércoles el nuevo ciclo de conferencias impulsado por el Foro Gogoa en la capital navarra, con una ponencia sobre “Polarización y crispación política: el auge del discurso del odio”. El evento, que ha tenido lugar en el salón de actos del Colegio de Médicos, ha completado el aforo máximo previsto para 300 personas con un formato sin restricciones sanitarias, muy diferente a la situación vivida el pasado enero, cuando el periodista Iñaki Gabilondo ofreció en el marco de este ciclo una conferencia de manera online.

“Como director de elDiario.es haré lo posible para que el fenómeno de la crispación no vaya a más”. Así ha finalizado Escolar su intervención, en la que ha realizado un recorrido sobre los antecedentes y causas que explican el fenómeno de la polarización política creciente en España, así como el papel que juega en ello internet, la segmentación impulsada por las redes sociales y la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en este proceso.

En este sentido, ha defendido el trabajo realizado por la redacción de este periódico: “En elDiario.es le damos vueltas a qué podemos hacer para que el debate público sea mejor y la situación política sea más respirable de lo que es hoy”. En este proceso que contribuye a debilitar el debate público, ha defendido la importancia de la independencia informativa basada, entre otras cosas, en la financiación del medio. Algo que en el caso de elDiario.es, rentable y sin deuda, se sustenta en un 49% por la aportación de los socios.

“Probablemente estamos en el período más crispado y polarizado de la política española reciente”, ha considerado al inicio de su intervención, apenas un día después de celebrarse el desfile militar con motivo del 12 de octubre en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió insultos y abucheos por parte de algunos asistentes. Este fenómeno global, ha señalado Escolar, ha ido a más en el último tiempo y se ha visto acelerado por la pandemia, a la vez que cuenta en España con unas causas particulares. Entre ellas, ha destacado la presencia de ministros de Unidas Podemos en el Gobierno de España que cuenta con el apoyo de los partidos independentistas o nacionalistas, ante el rechazo del votante conservador.

Entre otros antecedentes por los que ha hecho recorrido, se encuentra el proceso independentista vivido en Cataluña en 2017 y la posterior irrupción de Vox. Este partido, ha opinado, no habría surgido con la fuerza con la que lo hizo sin los incidentes del 1 de octubre, algo que ha considerado es, en parte, una reacción a lo sucedido en Cataluña. A todo ello, ha añadido, se junta la judicialización de la vida política y el bloqueo por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y por último, la irrupción de la pandemia y el confinamiento, que aceleraron cambios sociales como el teletrabajo o la digitalización, así como el acceso a la información a través de las redes sociales. “Nuestra sociedad actual no tiene anticuerpos para entender hasta qué punto le está afectando la manipulación y los procesos de propaganda en las redes sociales”, ha señalado.

Así, el director de elDiario.es ha considerado cómo las nuevas formas de acceder a la información han fragmentado el debate público tras la llegada de internet. Los algoritmos a través de los cuales las redes sociales filtran las recomendaciones y noticias a los usuarios contribuyen a la segmentación y a la creación de “mundos paralelos” al excluir informaciones en función de los intereses individuales. “Esto que es muy positivo para la cultura, cuando se trata de información tiene efectos peligrosos al crear sociedades que no se hablan entre sí y que no comparten un mínimo común sobre el debate de los hechos”, ha abundado. La propaganda digital, ha advertido, no es inocua ya que afectan a las sociedades democráticas con consecuencias como el Brexit.

En este sentido, como ejemplo de este fenómeno ha señalado los escraches vividos por el ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, en las puertas de su casa durante meses. “Esto es una de las responsabilidades de los políticos, porque no puede culparse solamente a las redes sociales del fenómeno de la crispación y de la polarización. Ese acoso diario estaba alentado por partidos políticos”, ha aseverado para añadir que uno de los principales problemas de la convivencia democrática es el odio hacia quien no piensa o vota lo mismo.

Esta primera conferencia impartida por Ignacio Escolar supone la primera de un ciclo al que le seguirán, durante este trimestre, el científico Pedro Miguel Echenique, que el 15 de noviembre ofrecerá una ponencia sobre 'Nuevos conceptos en la postpandemia', y el teólogo Javier Vitoria Cormenzana, que el 14 de diciembre hablará sobre 'La pandemia como lugar teológico'.