La incidencia de COVID-19 entra en ‘riesgo alto’ en Navarra con 158 casos, la más alta de España

Navarra ha entrado en ‘riesgo alto’ de incidencia de la COVID-19 este viernes al superar el umbral de los 150 casos por cada 100.000 habitantes, según el semáforo del Ministerio de Sanidad que fija hasta cinco niveles de alerta. En concreto, la tasa a los 14 y 7 días en la comunidad foral es de 158 y 104 casos, respectivamente. Le sigue de cerca Euskadi (con 142 casos a los 14 días) y Aragón (122). Se trata este de uno de los indicadores tenidos en cuenta para la adopción de restricciones por parte de las administraciones ya que, entre otros, los referidos a la presión asistencial en la red hospitalaria navarra se encuentra en un ‘nivel bajo’ de riesgo. Así, el porcentaje de camas de agudos ocupadas por COVID asciende a un 2,02% y el de las UCI alcanza el 5,93%.

En concreto, este jueves la comunidad foral ha sumado su tercer día consecutivo con más de un centenar de nuevos casos diagnosticados, al detectar 125 positivos. Tras realizar 2.310 pruebas, la tasa de positividad se ubica en un 5,4%, un indicador que sobrepasa lo recomendado por la OMS y que también ha empeorado en los últimos días, al pasar de la ‘nueva normalidad’ al ‘riesgo bajo’. Además, en las últimas 24 horas se ha registrado un fallecimiento en la comunidad foral a causa de la infección y ha habido seis nuevos ingresos hospitalarios. De esta manera, permanecen en los hospitales un total de 39 personas, siete de ellas en la unidad de críticos. La mayoría de los nuevos ingresos corresponden a personas no vacunadas.

En este contexto, la consejera de Salud, Santos Induráin, ha mostrado este viernes su “preocupación” por el aumento de nuevos positivos. Para frenar la curva de contagios, una de las opciones que analiza su departamento con diferentes sectores es la posibilidad de implantar el ‘pasaporte COVID’ para acceder a distintas actividades de la vida social. El sector del ocio nocturno ha sido el primero en ser contactado y también lo será el de la hostelería, cultura o el de las bodas. Con este certificado digital se pretende restringir la participación en actividades a aquellos que no hayan recibido la vacuna contra el Sars-Cov-2. La implantación de esta medida, ha insistido, “dependerá del escenario” y de la evolución de la presión asistencial. “Hablamos siempre del sistema hospitalario, pero no debemos olvidar que más del 90 por ciento se atiende en Atención Primaria, y esto en una época en la que hay muchos virus respiratorios. Se está vacunando de gripe y es una sobrecarga muy importante”, ha añadido. Con todo, ha recordado que la implantación de esta medida debe ser respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

“Estamos en una situación similar con una incidencia que ha subido días pasados, que continúa subiendo ligeramente, más alta de lo que desearíamos; con una repercusión en el sistema hospitalario que empieza a aumentarse en cuanto a los ingresos convencionales”, ha manifestado preguntada por los medios. De cara a la celebración de la Navidad, la consejera ha dado un toque de atención a los ciudadanos y ha pedido observar la evolución de la pandemia en los países europeos del entorno “para echar el freno”. “Si queremos recuperar las fiestas que no hemos vivido o lo que no hemos vivido, yo diría que: ‘¡Ojo! No nos vayamos a jugar el disfrutar de un futuro que sabemos cómo queremos disfrutarlo".