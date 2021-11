Navarra insta a retirar el concierto a los centros segregadores del Opus Dei pese a las dudas del Gobierno

El Parlamento de Navarra ha aprobado durante la segunda jornada del Debate del Estado de la Comunidad celebrado este viernes una resolución que insta a retirar el concierto a los colegios privados del Opus Dei que segregan por sexo en Navarra, en “cumplimiento” de la ley estatal que regula la financiación a estos centros. La iniciativa ha sido presentada por Podemos e Izquierda-Ezquerra y ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos salvo Navarra Suma. También la ha apoyado el PSN después de que el Gobierno de la socialista María Chivite haya asegurado que valorará seguir pagando a estos colegios aunque determine, antes de finalizar el año, que han incurrido en fraude de ley al no haber adaptado todos sus niveles educativos a la formación mixta, tal y como se comprometieron a hacerlo este curso para renovar el concierto.

La resolución conjunta ha sido defendida por la parlamentaria de la formación morada Ainhoa Aznárez, quien en su turno de intervención ha reconocido que las iniciativas aprobadas no son vinculantes, pero trazan “una senda con la que tiene que trabajar el Gobierno de Navarra”. En concreto, en el texto se solicita al Gobierno foral que retire el concierto a “los centros privados concertados de aquellas unidades escolares que segreguen al alumnado por razón de sexo, en cumplimiento de lo establecido en la Lomloe”. De la misma manera, el documento pide “priorizar la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo” así como “no aumentar las unidades concertadas y reducirlas cuando no haya demanda suficiente". Asimismo, en su turno de palabra, la portavoz de Izquierda-Ezquerra, Marisa de Simón, ha recordado que esta solicitud está incluida en el acuerdo programático firmado también por su grupo -que no forma parte de la coalición de gobierno con PSN, Geroa Bai y Podemos- y ha manifestado sus dudas de que se efectúe el compromiso adquirido. “Aunque voten ustedes a favor, me resulta incómodo y preocupante cuando realmente están pensando que no van a actuar así”, ha expresado dirigiéndose a la bancada socialista.

Esta iniciativa llega al Parlamento foral después de haber manifestado el consejero de Educación, Carlos Gimeno, que su departamento “no aboga por una interrupción del concierto con estos centros de manera inmediata”. De hecho, los servicios jurídicos de esta consejería realizan actualmente un análisis para determinar si los centros Irabia-Izaga y Miravalles-El Redín han incumplido la normativa vigente al haber mezclado niños y niñas sólo en primero de Primaria, y en contra de lo comprometido para renovar un concierto que supera este año los 12,5 millones de euros. No obstante, según explicó el titular de Educación, de concluir que existe tal incumplimiento y esto suponga extinguir el concierto en agosto de 2022, los centros del Opus Dei podrán seguir recibiendo fondos públicos de decidirlo así el Ejecutivo foral. Según defendió, esta posibilidad se contempla en una disposición adicional de la Ley foral 11/1998 con la que se pretende “garantizar” la continuidad de los alumnos hasta que finalicen la etapa educativa, aunque no estén adaptados los cursos de segundo a sexto a la formación mixta.

Pese a ello, el PSN ha votado a favor de esta resolución después de la defensa de la misma por parte de Aznárez. El parlamentario socialista Carlos Mena ha justificado el apoyo al asegurar que su partido “apuesta por una educación pública de calidad, que fomente la igualdad y la pluralidad” de la sociedad, y ha concluido que la iniciativa “en su conjunto está en la línea de lo acordado en el acuerdo programático”. Por su parte, la parlamentaria Blanca Regúlez ha mostrado el respaldo de su grupo Geroa Bai, al considerar que coinciden en la propuesta de retirar los fondos públicos a los centros que segreguen por sexo en cumplimiento de la Lomloe y también, ha recordado, de la ley foral 11/1998 que regula la financiación pública a estos centros. “Debemos ser muy rigurosos y evitar cualquier tipo de inseguridad jurídica”, ha subrayado. También EH Bildu ha votado a favor de la propuesta. La parlamentaria Patricia Perales ha manifestado que su grupo defiende que “la educación privada no debe ser subvencionada y especialmente aquella segregada por sexos”. Por último, desde Navarra Suma, Marta Álvarez ha justificado la oposición de la coalición conformada por UPN, PP y Ciudadanos al señalar que no comparten “ni su modelo de educación ni de políticas de empleo ni de política fiscal ni el modelo social”. “Estamos en las antípodas de su modelo, un modelo que dice buscar la igualdad social pero lo que hace es igualar a las personas por abajo”, ha defendido.

Otras propuestas aprobadas

En la segunda sesión del pleno de Debate del Estado de la Comunidad, el Parlamento ha aprobado 10 de las 21 propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios. Cinco de ellas se corresponden con iniciativas consensuadas, de las cuales dos han sido acordadas por los socios de gobierno PSN, Geroa Bai y Podemos, que además han acordado otro texto con Izquierda-Ezquerra. Este grupo y Podemos han logrado también sacar adelante dos propuestas conjuntas. Por su parte, PSN y Geroa Bai han conseguido aprobar dos propuestas cada uno y EH Bildu una.

Entre otras, el Parlamento de Navarra ha dado luz verde a una resolución del PSN por la que insta al Gobierno de Navarra a elaborar programas que promuevan la convivencia como "parte consustancial y primordial de un sistema democrático" y que se basen "en el respeto al diferente, ya sea por razones ideológicas, religiosas, culturales o de cualquier tipo". También ha salido adelante una iniciativa de Geroa Bai que insta a negociar las competencias no transferidas a la comunidad foral. Asimismo, ha sido aprobada una propuesta presentada de manera conjunta por los socios de gobierno para pedir al Gobierno foral "un modelo de financiación más justo, solidario y suficiente" para las entidades locales.

Por otro lado, solo una de las cinco propuestas realizadas por EH Bildu ha salido adelante. En concreto, una que solicita al Gobierno foral que disponga los recursos necesarios para "garantizar una atención digna y de calidad" en el sistema público de Salud, "priorizando la atención presencial de la Atención Primaria y la equidad territorial". Entre otras, el pleno del Parlamento ha rechazado una iniciativa por la que la coalición abertzale pedía una actualización de la ley orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra -LORAFNA-, que es el equivalente al Estatuto de Autonomía, al recordar que en 2022 se cumplen 40 años de su aprobación.

Por último, el pleno del Parlamento ha rechazado las cinco propuestas de resolución que ha presentado Navarra Suma. Estas iniciativas se referían a cinco ejes como la fiscalidad, los servicios públicos, infraestructuras o la financiación municipal. Entre ellas, Navarra Suma pretendía instar al Gobierno de Navarra a "mejorar el trato fiscal a las familias y a recuperar el atractivo fiscal perdido en los últimos 6 años para empresas generadoras de riqueza y empleo" o también "dedicar al menos el 18% del Presupuesto del Departamento de Salud a la Atención Primaria y a recuperar la atención presencial".