Navarra Suma presentará una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de Chivite acordados con EH Bildu

El portavoz Navarra Suma en el Parlamento de Navarra (UPN, PP y Ciudadanos), Javier Esparza, ha anunciado este lunes que su grupo presentará esta semana una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2022, al entender “desfasado” la previsión de crecimiento económico que sustenta las cuentas y “evidente” que el acuerdo del Gobierno de la socialista María Chivite (PSN, Geroa Bai y Podemos) con EH Bildu “perjudica la generación de empleo y perjudica el desarrollo de Navarra”. “No vamos a renunciar a defender lo que creemos que es mejor para la Comunidad”, ha considerado en una rueda de prensa posterior a la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento en la semana en la que acaba el plazo para presentar enmiendas a la totalidad a unas cuentas cuyo debate y votación se esperan el 23 de diciembre.

Nuevo giro de Navarra Suma: ofrece a Chivite un acuerdo para excluir a EH Bildu tras haber roto las negociaciones

Saber más

El líder del principal grupo en la oposición, que abandonó a los 10 minutos el primer encuentro con la presidenta navarra dando por rota la negociación, ha recordado las trece propuestas puestas sobre la mesa por la coalición para apoyar las cuentas y que consideraron “irrenunciables”. Entre otras, ha mencionado la reforma fiscal que plantearon “para hacer más atractiva y competitiva” a la comunidad foral y mejorar el empleo, la equiparación salarial de los profesionales sanitarios con aquellos mejor pagados en otras comunidades autónomas, el destino de hasta un 18% del presupuesto a la Atención Primaria y la recuperación de la prespecialidad de ésta, la derogación del decreto del uso del euskera en las Administraciones Públicas o la firma de convenio con el Gobierno de España respecto a la llegada del Tren de Alta Velocidad (TAV), la planificación presupuestaria de sus obras o la conversión de la NA-121-A en una vía 2+2. Según ha señalado, estas propuestas a las que el Gobierno foral “dijo que no” son las que Navarra Suma pretende incluir en la enmienda a la totalidad, así como “otras cuestiones importantes” para defender un modelo “alternativo” para la comunidad foral.

Además, Esparza ha considerado inválidas las herramientas usadas por el Ejecutivo foral para diseñar los Presupuestos, “con unas previsiones que están totalmente desfasadas y superadas por la realidad”. “Las previsiones económicas con las que se ha hecho este Presupuesto no son reales, no están adecuadas al momento actual. Lo dicen instituciones de prestigio que apuntan a que el crecimiento de nuestro país será menor y eso debería estar contemplado”, ha señalado, para referirse en concreto al cambio del marco macroeconómico previsto por la Comisión Europea, que rebaja un 0,8% la previsión de crecimiento de la economía española hasta el 5,5% sobre el PIB, o el Instituto Nacional de Estadística sobre el segundo trimestre del año y “que no se ha tenido en cuenta”. En este sentido, ha apuntado también que la Unión Europea también redujo la previsión de crecimiento de España y por tanto la de la comunidad foral se verá afectada. Respecto a la postura de Navarra Suma sobre la Ley de Reforma de Medidas Fiscales ha asegurado que la están “analizando” y que “no está decidido”. “Estamos defendiendo un modelo distinto al del pentapartito y nosotros no vamos a renunciar a ello”, ha zanjado.