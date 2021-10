Nuevo giro de Navarra Suma: ofrece a Chivite un acuerdo para excluir a EH Bildu tras haber roto las negociaciones

Nuevo giro de 180 grados en la postura de Navarra Suma para negociar los presupuestos de la comunidad foral con el Ejecutivo de María Chivite. En una semana, el líder de la coalición de UPN, PP y Ciudadanos ha pasado de dar un portazo al Gobierno foral levantándose de la mesa de negociación a los 10 minutos de comenzar la primera toma de contacto para un posible acuerdo de Presupuestos a ofrecer a la presidenta alcanzar un pacto "para excluir a EH Bildu de la política navarra" tras las palabras de Arnaldo Otegi en un encuentro con militantes de la izquierda abertzale en el que situó la "salida" de los 200 presos de ETA de la cárcel como prioridad para apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez.

Chivite encarrila su tercer acuerdo presupuestario con EH Bildu tras el portazo de Navarra Suma

Saber más

"Tras conocer estas declaraciones María Chivite debiera haberme llamado para alcanzar un acuerdo y sacar de la ecuación política a EH Bildu para que no tenga las llaves de la comunidad foral y no marque el futuro de esta tierra. Si tiene un poco de dignidad, es lo que debiera haber hecho y todavía está a tiempo de hacer. Si me llama, esta tarde y llegamos un acuerdo", ha asegurado el presidente de UPN.

Esparza, que para alcanzar un acuerdo con el Gobierno foral presentó un documento con 13 propuestas "irrenunciables" que comprometía el propio acuerdo programático que PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra (IU) firmaron para investir a María Chivite presidenta en agosto de 2019, ha puesto ahora como único requisito para sentarse y "llegar a un acuerdo" que el PSN rompa sus relaciones con EH Bildu. El portavoz de Navarra Suma ha urgido a los socialistas a que "dejen de blanquear a una formación que ha dejado clara cuál es su prioridad y que no quiere ser normalizada".

"Navarra Suma no nos encontrará mientras siga exigiendo vetos"

Este nuevo ofrecimiento del líder de la derecha navarra se asemeja mucho al que hizo hace justamente un año al Gobierno, cuando él mismo en el Parlamento foral le ofreció a Chivite la abstención de los 20 parlamentarios de Navarra Suma para la aprobación de las cuentas a cambio de que se vetara a EH Bildu de la negociación. Entonces el Gobierno de María Chivite no aceptó la proposición y terminó acordando por segundo año consecutivo con la izquierda abertzale los Presupuestos.

Todo hace indicar que la respuesta en esta ocasión será la misma. Escasos minutos después del nuevo ofrecimiento de Javier Esparza, el portavoz de los socialistas en la Cámara foral, Ramón Alzórriz, descartó la posibilidad de que el Gobierno navarro vaya a excluir de las negociaciones a "un grupo votado por un número importante de navarros y navarras".

"Nos parece muy triste que Navarra Suma siga instrumentalizando el dolor y a las víctimas del terrorismo y siga perpetuando los vetos para aprobar o no unos presupuestos", ha aseverado Alzórriz, que ha destacado que "hace 10 días [Esparza] se levantó de la mesa y abandonó la reunión y ahora dice que pactará a cambio de que no esté EH Bildu".

El portavoz de los socialistas, que ha asegurado que "la mano sigue tendida" para alcanzar un acuerdo en las cuentas, ha emplazado a Navarra Suma a volver a sentarse a negociar "sin vetos". "Que digan de una vez si su palabra es sincera, si quieren de verdad solucionar los problemas de Navarra, si se quieren sentar a negociar sin vetos unos Presupuestos que benefician al conjunto de la sociedad, nos encontrarán, en el conflicto nunca nos encontrarán", ha finalizado.