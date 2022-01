Navarra se une contra el asesinato machista de Tudela, el primero de 2022: “Sara, no te olvidamos”

Más de 300 personas han asistido a última hora de este miércoles a una concentración en la plaza Consistorial de Pamplona en señal de repulsa y condena al asesinato machista de Sara Pina, la mujer a la que su marido presuntamente mató a puñaladas el pasado fin de semana en Tudela. “Sara, no te olvidamos” era el mensaje de una de las pancartas sostenida por una de las asistentes, junto a otros como el “el machismo mata” o “no a la violencia contra las mujeres”, durante una concentración silenciosa que ha durado más de 20 minutos. “Desafortunadamente, que haya sido en Navarra el primer crimen machista del Estado, sabiendo que no es el último, nos llena profundamente de dolor”, ha lamentado Amaia Zubieta en representación de la Plataforma de Mujeres Contra la Violencia Machista Navarra, convocante del acto junto a la Marcha Mundial de las Mujeres.

La concentración contra el crimen machista de Sara Pina, en imágenes

Según ha expresado, los convocantes han querido con este gesto lanzar “un mensaje de solidaridad a familia de Sara en este trance terrible por el que no tendría que pasar ninguna mujer ni las personas que le quieren”. Junto con esta concentración, en las últimas horas se han sucedido en diferentes municipios navarros actos y homenajes en rechazo a los hechos que ya están siendo investigados como un crimen machista. El marido de Pina, J. M. U. A, de 41 años, quien presuntamente acabó con su vida tras asestarle varias puñaladas y se dio a la fuga abandonando su teléfono en el domicilio, ha sido trasladado a París tras su detención y permanece a la espera de ser extraditado por las autoridades francesas, tal y como han señalado fuentes judiciales a este periódico.

Sobre la pareja de Pina no consta ninguna denuncia por violencia de género, algo que Zubieta ha considerado del todo “intrascendente”. “La violencia existe se denuncie o no, sea visible o invisible. Además, la violencia no es solamente recibir golpes, la violencia puede ser muchísimo más sutil e incluso no saber las propias mujeres que son víctimas”, ha subrayado la representante de la plataforma, que además ha insistido en que la violencia de género se produce en todas las capas sociales. “No es un caso aislado, de un hombre loco. Puede ser una persona impecable. Hemos conocido asesinos de mujeres como el de Nagore, un perfecto médico y ejemplo social”, ha señalado en alusión al crimen machista de Nagore Laffage, ocurrido en los sanfermines de 2008 a manos de José Diego Yllanes Vizcay.

Simultáneamente al acto de la capital navarra, en Tudela ha tenido lugar otra concentración a la misma hora en la plaza de los Fueros, convocada por el consistorio, y después de la celebrada el día anterior con la participación de 600 personas. El Ayuntamiento de la localidad ha decretado tres días de luto oficial y las banderas ondean ya a media asta. Además, el pleno ha celebrado una sesión extraordinaria para condenar los hechos y manifestar sus condolencias y apoyo a familiares y amigos. Tras el minuto de silencio con el que ha comenzado la sesión, el alcalde del municipio, Alejandro Toquero (Navarra Suma), ha leído la declaración institucional acordada entre todos los grupos. "Ante tanta conmoción y dolor, el Ayuntamiento muestra con contundencia su condena y rechazo a la violencia contra las mujeres, que afecta a todas las mujeres sin distinción de edad, posición socioeconómica o nacionalidad", ha manifestado.

También en Cortes, localidad natal de Pina y de apenas 3.150 habitantes, ha organizado una concentración este pasado martes a la que han acudido las amigas de la mujer asesinada. Por su parte, el consistorio de Castejón, municipio ubicado también en la Ribera y de apenas 4.000 habitantes donde trabajaba la profesora ha manifestado "su máxima repulsa y condena” al suceso. Miembros de esta corporación han asistido al homenaje organizado por el colegio Dos de Mayo y en el que han participado cerca de 300 personas. Como gesto, una maceta la recuerda con el mensaje ‘Siempre Vivas’ donde han sido colocadas 13 rosas blancas por la comunidad educativa. "No habrá descanso hasta que podamos llegar siempre a tiempo para todas las mujeres. Mandamos todo nuestro apoyo, cariño y solidaridad a la familia y amistades de Sara, a todo el pueblo de Cortes y a sus compañeras y compañeros del Colegio Público Dos de Mayo", ha manifestado la corporación local de Castejón.

El Parlamento de Navarra se concentra en repulsa por los asesinatos por violencia de género cometidos en los últimos días 🔴https://t.co/v5bHZ9cRQ1



Parlamentuak elkarretaratzea egin du azken egunetan jazotako erailketa matxistak gaitzesteko 🔴https://t.co/TbNSv9n4GX pic.twitter.com/8IjpCVXOvw — Parlamento de Navarra (@parlamentoNA) 11 de enero de 2022

Por su parte, el Parlamento de Navarra convocaba también este pasado martes un minuto de silencio a las 12:00 horas en señal de repulsa al crimen machista, al que han acudido miembros de todos los grupos parlamentarios. Al término del mismo, el vicepresidente Javier Remírez expresó su “más profundo rechazo y condena” de lo sucedido. Este miércoles, el Ejecutivo foral ha anunciado que se personará como acusación popular en el juicio contra el presunto autor de los hechos.

Entre las concentraciones que se han sucedido a lo largo de este miércoles, también se encuentran las convocadas por sindicatos UGT y CCOO frente a su sede de Pamplona, que han trasladado su pésame a la familia de Sara Pina. Marisol Vicente, secretaria para la Igualdad de UGT Navarra, ha llamado en particular al Gobierno de Navarra a que "no escatime ningún tipo de medidas" para " erradicar la violencia ejercida contra las mujeres". Desde CCOO, su secretaria de Mujeres e Igualdad, Eva Mier, ha manifestado por su parte su "rotunda condena” al asesinato de Pina. De confirmarse la condena por crimen machista, este sería el primero de 2022 cometido en España. En 2021 fueron 43 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en todo el territorio.