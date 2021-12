Pamplona mantiene el Olentzero y la cabalgata de Reyes con una incidencia en menores de 11 años de 2.400 casos

Pamplona ha decidido mantener, de momento, los formatos de desfile del Olentzero y la cabalgata de Reyes Magos previstos los próximos días 24 de diciembre y 5 de enero. Esto se produce a pesar de haber recomendado el Gobierno de Navarra organizar dichos eventos "preferentemente de manera estática", al aire libre o en espacios muy ventilados y con control de acceso, en medio de una sexta ola de la pandemia que no tiene visos de remitir y que mantiene a las UCI en riesgo alto por pacientes COVID desde hace dos semanas. Las recomendaciones, similares a las de 2020, han sido recogidas este viernes en el Boletín Oficial de Navarra (BON) y trasladadas a la Federación de Municipios y Concejos (FNMC) en medio de la incidencia del Sars-Cov-2 más alta de toda España en el grupo de menores navarros de 11 años. Concretamente, la tasa supera los 2.400 casos a los 14 días por cada 100.000 habitantes, según el último informe del Ministerio de Sanidad. En este contexto, cabe recordar que este miércoles arrancó la vacunación pediátrica para un primer grupo de 22.000 niños y niñas con edades de 9 a 11 años y para los que hay disponibles, por ahora, 18.000 dosis hasta principios de enero.

Cierre perimetral, toque de queda y límites en hostelería: restricciones que impuso Navarra con la UCI en riesgo alto

Saber más

Entre otras recomendaciones emitidas por Ejecutivo foral, se encuentran la celebración de estos eventos en polideportivos o frontones, con entradas y salidas diferenciadas, recorridos señalizados, butacas asignadas y con prohibición del consumo de comida y bebida así como la distribución de caramelos, que en todo caso se entregarán en mano y empaquetados. De realizarse el recorrido por las calles, se pide que el número de participantes sea “el mínimo imprescindible para su realización”, así como “aumentar el espacio destinado al público” donde pueda producirse mayor aglomeración de personas. A este respecto, la consejera de Salud, Santos Induráin, insistió este viernes en que “las medidas de prevención en un evento de este tipo son importantísimas” y señaló que el contenido del documento ya fue trasladado a los organizadores. En los casos de lugares donde se producen más aglomeraciones de personas, aseguró, “se ofrece el apoyo de Salud Pública para una mejor organización”. De continuar la negativa evolución de la pandemia, Induráin no descartó, con todo, hacer obligatorias las recomendaciones de cara a las fiestas navideñas.

Pero a cinco días de la fecha señalada, el presidente de la Asociación de Amigos del Olentzero de Pamplona, Xabier Martínez de Álava, ha confirmado la decisión de la organización de seguir adelante con el formato actual trabajado durante meses, y cuyo recorrido supera los 3 kilómetros por la capital navarra. Asegura que, de no ser así, el evento tendría que suspenderse por no existir un margen suficiente de tiempo para adaptarse al otro modelo. De momento, el desfile de Olentezero se mantendrá y contará con unos 400 participantes, cuando en un año normal son cerca de 600 las personas que componen la comitiva.

El presidente de la asociación, no obstante, reconoce la división generada en el seno de la organización y hay quienes abogan por no salir, por lo que mantendrán una reunión interna este lunes y no descartan cualquier posibilidad. “El lunes nos reunimos para ver cómo se ha desarrollado el fin de semana”, señala, para añadir que lo que piden al Gobierno de Navarra es que sea “más claro” y que emita órdenes que en todo caso están dispuestos a acatar. “El miedo que tenemos es que se eche la culpa al Olentzero de un futuro brote de contagios, eso me desagrada mucho”, lamenta, al reconocer como “imposible” garantizar las distancias de seguridad en los puntos donde se produce mayor aglomeración. El mismo problema, considera, existiría en el caso de realizar un formato estático por la formación de colas de niños. Por parte del Ayuntamiento Pamplona, la postura es celebrar estos desfiles con las medidas de seguridad recomendadas, siempre y cuando no sean prohibidos por orden foral, tal y como también indicó el alcalde Enrique Maya en entrevista a este periódico.

En este mismo sentido se han pronunciado desde la Asociación Cabalgata Reyes Magos de Pamplona. Su presidenta, Mamen Sábada, confirma que mantendrán el recorrido previsto de la cabalgata a lo largo de los 2 kilómetros por la capital navarra, con una comitiva reducida a la mitad en cerca de 500 participantes para guardar las distancias de seguridad. “Salvo que se prohíban los eventos por orden foral, vamos a seguir”, señala, para considerar que las distancias son lo suficientemente amplias como para evitar aglomeraciones. Es por ello que cree que esta alternativa, con un recorrido vallado, es más segura que un desfile estático, al entender que esta última opción es más “complicada” para garantizar el control de aforo y la distancia entre los menores. Con todo, insiste en que desde la organización cumplirán con cualquier medida que decidan imponer las autoridades sanitarias. “Acataremos todo lo que nos digan, pero ahora mismo creemos que es seguro salir a la calle con todas las medidas que vamos a adoptar”, apunta. Entre las medidas contempladas, está el uso de la mascarilla para todos los participantes, salvo para los Reyes Magos y los pajes. Serán sometidos asimismo a una prueba PCR el día 4 de enero por la tarde para tener el resultado antes del desfile. Además, tal y como recomienda el BON, no habrá lanzamiento de caramelos y los participantes los entregarán en mano, con guantes y en paquetes individuales.