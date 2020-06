El Gobierno de Navarra recurrirá la sentencia que anula la implantación del programa de coeducación Skolae y garantiza su continuidad

El Gobierno de Navarra ha confirmado, 24 horas después de conocer la sentencia, que presentará un recurso de casación (el único posible) ante el Tribunal Supremo a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de anular la implantación del programa de coeducación Skolae, después de que varias asociaciones y familias católicas interpusieran una triple demanda por considerar que el plan vulneraba el derecho de los padres a decidir en la educación de sus hijos.

La sentencia del TSJN anuló la implantación del programa, no por su contenido como solicitaban algunas de estas asociaciones en sus demandas, sino por su forma, por la manera en la que se implantó. Los magistrados consideraron que Skolae se debería haber aprobado mediante un reglamento y no dentro de una disposición del director general de Educación, ya que "el programa afecta a varios departamentos", no solo al de Eduación, recoge la sentencia. Por este motivo, y al no entrar el Tribunal a valorar el contenido del programa, desde el Ejecutivo foral han decidido recurrir la sentencia ya que consideran que hay leyes que lo amparan.

"Entendemos que son numerosas las leyes orgánicas que amparan que la administración educativa pueda establecer sus propios planes educativos orientados a la coeducación sin necesidad de que estos tengan carácter normativo", ha señalado el consejero de Educación Carlos Gimeno, que ha citado varias leyes nacionales y forales. Ha hecho especial referencia a la ley foral de igualdad entre hombres y mujeres, que establece que es "de obligado cumplimiento" para los centros educativos que reciben fondos públicos la aplicación del programa de coeducación.

Skolae seguirá en el curso 2020-2021

El consejero Gimeno, que ha manifestado su "respaldo absoluto" al programa Skolae, que ha sido premiado por la UNESCO y reconocido internacionalmente por ser pionero en educar en igualdad, también ha asegurado que la implantación del programa Skolae para el curso 2020-2021 se mantiene "exactamente en los mismo términos" porque la sentencia "no va a ser firme". "La sentencia no se tiene que ejecutar hasta que que el Supremo resuelva nuestro recurso y la implantación de Skolae se mantiene", ha señalado.

Además, Gimeno también ha informado que el Gobierno de Navarra va a iniciar la tramitación de un decreto foral que apruebe el plan de coeducación Skolae "por si el Tribunal Supremo inadmitiera nuestro recurso decasación". El plan del Ejecutivo navarro es que subsanar el error cometido por la anterior Administración en el Gobierno de Uxue Barkos (Geroa Bai) y que llevó al TSJN a anular la implantación por un "error en la tramitación".