Esparza (NA+) afirma que el PSN ha recibido un "castigo" por "traicionar sus principios"

Por otro lado, ha afirmado que "es una noche triste porque EH Bildu tiene un diputado por Navarra", una situación de la que ha responsabilizado a los socialistas, a quienes ha acusado de haber "fortalecido" a la formación abertzale al "darle un representante en la mesa del Parlamento y la Alcaldía de Huarte".

Minutos antes de la medianoche, Esparza y los candidatos de Navarra Suma al Congreso y el Senado han comparecido en el Hotel Iruña Park de Pamplona, donde la coalición ha hecho seguimiento de la noche electoral. En su intervención ha destacado que "hemos vuelto a ganar las elecciones en Navarra" y ha felicitado a Pedro Sánchez y al PSOE por ganar las elecciones en el conjunto nacional.

Javier Esparza ha recalcado que Navarra Suma "va a defender un Gobierno en España que no dependa de los independentismos que quieren romper España". También "los intereses de los Navarros en Madrid" porque "los intereses de Navarra son coincidentes con los de España".

El portavoz de la coalición ha destacado que "hemos aumentado la diferencia con el PSN y con los partidos nacionalistas en esta tierra". En su opinión, de estos comicios se desprende que "el PSN ha recibido el castigo de la sociedad navarra" por "pactar con el nacionalismo vasco y Bildu". "Ha perdido un diputado en Navarra por traicionar sus principios" y "la sociedad navarra le ha dicho que ese no es el camino", ha insistido.

Un "castigo" que también ve en Geroa Bai. Para Esparza, "se muestra de manera clara que hay un castigo a las dos principales formaciones que sostienen" el Gobierno de Navarra. Así, ha considerado que la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, "ha recibido un mensaje claro de los navarros", que le han dicho que "no respaldan este gobierno".

Por su parte, el cabeza de lista de la coalición al Congreso, Sergio Sayas, ha considerado que en estas elecciones "Navarra y España han vuelto a demostrar que la irresponsabilidad no sale gratis" y ha asegurado que el PSN ha perdido un escaño en estos comicios "por no tener principios, no tener proyecto y no tener escrúpulos a la hora de pactar en Navarra".

"Cuando el Partido Socialista pacta con el nacionalismo, gana el nacionalismo, pierde Navarra y pierde España", ha remarcado Sayas, que ha manifestado que los diputados y senadores de Navarra Suma "van a estar en las Cortes Generales defendiendo con pasión esta tierra".

Finalmente, la candidata al Senado Ruth Goñi ha destacado que los tres senadores electos de Navarra Suma van a la Cámara Alta a "defender en Madrid la Navarra foral, española y europea".

Goñi se ha marcado como reto "explicar a los ciudadanos qué hacemos en el Senado porque la ciudadanía no lo sabe" y ha esperado que los representantes políticos "se pongan de acuerdo, se desbloquee las situación y tengamos Gobierno".