Subvenciones y transferencias, lo que más tarda en pagar el Gobierno de Cantabria

El Gobierno de Cantabria cojea en el pago de las subvenciones, capítulo presupuestario con el grado de cumplimiento más bajo, así como el de transferencias. Ambos se sitúan muy por debajo del grado de cumplimiento general de la Administración que, de enero a 31 de julio, fue alto, un 91,18%. De los 1.719,5 millones que se había gastado hasta julio, ya había pagado 1.567 millones. Pero de lo no pagado, y si se desgrana por capítulos, las subvenciones ya aprobadas y con gasto reconocido solo había abonado el 57 por ciento y de las transferencias corrientes el 78% antes de irse de vacaciones este mes de agosto.

La morosidad de la Administración autonómica es de las más altas de España en el pago a proveedores. En mayo tardaba en abonar servicios con pago ya reconocido 41 días, 10 días por encima de la media española. Pero no solo es en el pago a proveedores donde más renquea. En el campo de subvenciones no puede presumir mucho de su diligencia: A las sociedades, entidades públicas empresariales y fundaciones solo había pagado en julio el 19% de los 18,5 millones con pago ya visado. A organismos autónomos, les seguía debiendo la mitad y a las ayudas a empresas privadas les había pagado 2,7 millones de los 4,1 millones comprometidos (66,85%). En cuanto a las transferencias corrientes, que son periódicas y no están sujetas a convocatoria, los ayuntamientos son los que más dinero tenían pendiente de entrar en caja: de 54,5 millones con el visto bueno, solo habían ingresado 19,4 millones, el 35,63%.

Economía, Empleo e Industria son los que peores resultados ofrecen. En las políticas de fomento del empleo, competencia transferida a la Comunidad, solo había pagado el 50,54% de los 43 millones que tenía que abonar. Industria y Energía es una política de gasto que prácticamente tenía pendientes de pagar 47 euros de cada 100 aprobados, según datos de la liquidación presupuestaria hechos públicos por el Gobierno hace unos días.

Por departamentos, el más laxo en los pagos es el de Industria, con cerca de 10 millones pendientes y un 45,63% de cumplimiento. El Servicio Cántabro de Empleo le sigue en el ránking con el abono de la mitad de los 43 millones con pago ya reconocido. Economía tampoco está para presumir con un 51,66% de pagos, 11,6 millones de un total de 22,5 millones reconocidos.

El presupuesto de Cantabria para este año es de 2.800 millones de euros. Si se compara la ejecución, no ya desde el punto de vista del pago sobre la obligación reconocida, es decir, desde el momento en que la Administración da luz verde al pago una vez comprobados todos los requisitos, sino desde el punto de vista del presupuesto de gasto a ejecutar a lo largo de todo el año, vuelven a repetirse los nombres de las áreas y los departamentos, con alguna salvedad. Innovación , Industria, Turismo y Comercio llevan ejecutados el 20,55% del presupuesto, Medio Rural, el 33,63% y Presidencia, el 54,12%. Destaca el área de Industria. De los 39,8 millones presupuestados, había ejecutado 7,5 millones (18,9% en obligaciones reconocidas), de los cuales solo había pagado efectivamente cuatro millones.