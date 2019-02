Ambuiberica y los problemas en el servicio de transporte sanitario en Cantabria

100/100. La perfección. Cien sobre cien. Inmejorable. Esa es la puntuación que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) dio a Ambuiberica, S.L. en diciembre de 2017, y con ella le otorgó el contrato del servicio de transporte sanitario en Cantabria. Pero en Ambuiberica, S.L., como en el cine, la realidad no coincide con la ficción, y los que pagan muy cara la diferencia son los trabajadores y los usuarios.

Ambuiberica, S.L. no es perfecta, ni mucho menos. No es inmejorable, ni mucho menos. En los últimos años ha acumulado múltiples denuncias de sus trabajadores y varias condenas judiciales:

Por superar el límite de contratos en prácticas (condena).

Por exceso de horas extra de sus trabajadores (tres condenas).

Por irregularidades en el abono de las dietas y en los turnos de comida.

Por seguridad e higiene en la base de Torrelavega.

Por no disponer de un sistema de limpieza de la ropa de trabajo infectada (sanción grave).

Por falsificación del libro de desinfección de ambulancias.

Por mal estado de la canalización de oxígeno medicinal (caducada hace 3 años).

Por mal estado de los cuartos de descanso del personal (humos, lencería contaminada, elementos inflamables, estufas o ventiladores que tienen que comprar los propios trabajadores…).

¿Cien sobre cien? Si se revisa el Pliego de Prescripciones Técnicas que exige el propio Servicio Cántabro de Salud a Ambuiberica, S.L. se encuentran hasta ¡16! infracciones que se detallan a continuación. ¡16! Ni registros obligatorios de limpieza y revisiones, ni material imprescindible para los trabajadores y los pacientes.

Si cada seis meses hay revisiones obligatorias del Servicio Cántabro de Salud a cada ambulancia, ¿cómo es posible que no se aprecien 16 infracciones? Si la Gerencia del SCS se ha reunido en dos ocasiones con los trabajadores de Ambuiberica, S.L. y ha recibido todas estas denuncias, ¿cómo es posible que no haya ninguna solución y se sigan acumulando las reclamaciones?

¿Cien sobre cien? No, Ambuiberica, S.L. no es perfecta ni inmejorable. Sí es barata, porque le ahorra tres millones de euros al Servicio Cántabro de Salud a costa del salario y de las condiciones laborales de sus trabajadores: el Concierto salió licitado en 45,1 millones de euros y Ambuiberica, S.L. aceptó recibir solo 42,2. Por esa oferta económica recibió 42 de los famosos 100 puntos. Por cierto, recibió otros 48 en la valoración técnica al prometer, aparte de todo lo incumplido ya detallado, talleres mecánicos propios y más de 70 profesionales dedicados al mantenimiento de los vehículos cuando no tiene ningún taller y solo tiene tres profesionales de Logística.

¿Cien sobre cien? No, denuncias, condenas, mentiras y 16 irregularidades. La ficción la firman el Servicio Cántabro de Salud y Ambuiberica, S.L., la realidad la pagan los trabajadores y los usuarios:

Obligación: Las ambulancias de transporte sanitario no urgente que realicen altas hospitalarias o traslados intrahospitalarios dispondrán de conductor y técnico de transporte sanitario. Realidad: por las noches no hay técnico de transporte sanitario, solo conductor.



Obligación: Todos los vehículos de transporte destinados al transporte urgente deberán contar con un sistema de navegación correctamente actualizado. Realidad: solo disponen de GPS las UVIs y sin actualizar desde 2013.



Obligación: Se dispondrá de elementos que permitan colgar de los laterales de la camilla el monitor desfibrilador. Realidad: no existe.



Obligación: Registro de las revisiones del material sanitario. Realidad: no existe.



Obligación: Registro de las desinfecciones del habitáculo y del equipamiento. Realidad: no se realiza de forma mensual, pero se firma y se sella como si se hubiese hecho.



Obligación: Todas las puertas del vehículo estarán señalizadas en su interior con bandas reflectantes. Realidad: no existen.



Obligación: Equipamiento para liberación de accidentados incluyendo cuchilla corta cinturones. Realidad: no existe cuchilla cortacinturones.



Obligación: Equipo de Protección Individual de Conductor y Técnico: gafas. Realidad: no existen.



Obligación: El aire acondicionado permitirá una correcta climatización de la cabina de conducción y de la célula asistencial de forma independiente, siendo el control térmico mediante termostato. Realidad: no existe termostato en las ambulancias SVB.



Obligación: Se tendrá especial cuidado en conseguir una correcta insonorización de la cabina asistencial y un adecuado aislamiento térmico. Realidad: no se cumple.



Obligación: Presentan un plan de formación continuada excelente, con más de 54 acciones formativas diferentes. Realidad: en el último año solo han ofertado tres cursos online.



Obligación: Dos linternas portátiles para el personal sanitario. Realidad: no existen.



Obligación: Tres tijeras para cortar ropas. Realidad: solo hay una.



Obligación: Dos equipos completos de resucitador manual para adultos tipo AMBU MARK IV, pediátricos y neonatos. Realidad: solo hay uno.



Obligación: Desfibrilador semiautomático con características técnicas adecuadas a las recomendaciones científicas actuales. Realidad: provienen del concurso anterior (2012) y están fuera de garantía del fabricante, sin las revisiones establecidas.



Obligación: Tensiómetro de pared. Realidad: no existe.

Ante el malestar general de los trabajadores, se empiezan a oír voces de una huelga general.