Yo paro, es mi huelga. Se lo digo a los reacios, a los escépticos, a los incomodados, a la clase política, a todas las y los que se suman con pegas, y a algún cura. Y lo explicaré una y mil veces, tantas como mis mujeres callaron a lo largo de los siglos hasta llegar a este día precioso: 8 de marzo de 2018.

Yo paro por ellas, por nosotras, y por mí, a modo de compromiso de futuro y para saldar deudas con el pasado. Siempre será la primera de mis mujeres, mi madre; maravillosa, inteligente, extraordinariamente persuasiva y cuidadora. Su última frase, sabia, de octogenaria, curtida en el batallar de una vida modesta ha sido: "Si desaparece la comprensión hacia el otro no seremos nada", clavando una conclusión humanista que ha venido desarrollando la filósofa Adela Cortina.

Ella, mi madre, no pudo estudiar, perteneció a esa generación que tuvo que marchar a trabajar fuera para sobrellevar las cargas familiares. Era a principios de los años 50. Qué ocurría entonces, ya se sabe. Se puso a servir, que más que trabajar se trataba de dedicar todas las horas, de todos los días, salvo las tardes de lunes, a cuidar, cocinar, abrir la puerta a los señores o planchar. Le robaron la adolescencia, los lunes de libertad los dedicaba a llorar.

Ocho años más tarde pudo ver más el sol por la ventana de un mejor curro en una tintorería durante siete años más. Ni los señoritos catalanes, ni el tintorero, tuvieron la decencia de inscribirla en la Seguridad Social. Sí inscribieron al señor de mantenimiento de la nada humilde morada catalana, y al que llevaba la ropa teñida y planchada a casa del cliente. Hoy, mi madre vive esa amarga sensación de haber tenido derecho a una pensión, y no conformarse con la de viudedad. La melancolía de lo que no pasó siempre es la más turbadora.

Yo paro, y se lo sigo explicando. El progreso depende en su totalidad de la aceptación de las cualidades humanas y su virtuosismo. A mí me suena a mujeres y hombres, ¿y a usted? Ahora le invito a preguntarse los porqués. De verdad cree que la valentía, la inteligencia, la creatividad, la política, el deporte, la seducción, el carisma, la intuición, la sabiduría, la nobleza, la ambición, o la capacidad de amar... ¿tienen una exclusividad de género? ¿Por qué estas cualidades, que seguro reconoce en las mujeres, no han estado representadas, por igual, a lo largo de la historia, en los ámbitos sociales y de poder?

La respuesta es la estructura machista. Existe y es una plaga que es necesario erradicar, para que no siga creciendo, para aislarlo, superarlo… y a otra cosa. Este 8M de reivindicación en 152 países marca un antes y un después de ese camino que las mujeres hemos decidido emprender sin retorno. Sí, las mujeres tenemos las respuestas, por esa razón paramos, para que usted cambie sus preguntas.

Indague en la verdad única del feminismo, y no caiga -como ejemplo- en el necio eslogan de "estar en contra de los -ismos". Estará cayendo en la simplicidad a la que le conduce su ignorancia. Recuerde que los cambios nunca vienen regalados, se promueven, y si no entiende esta gran movilización, y al tiempo se autodefine como defensor de la igualdad, es que tiene que seguir haciéndose preguntas.

Cualquier transformación social es turbadora. Atrévanse a ser valientes, sabios, creativos, receptivos, inteligentes y, sobre todo, igualitarios. No descarte la confusión cuando oiga hablar de corrientes feministas. Simplemente dude y no rechace su sentido más profundo. No se niegue a aprender, y si se adentra en la comprensión que debe guiar las relaciones humanas, para que este mundo progrese, escúchenos. Sí, a las feministas, como yo, o como mi madre.

Otro día, a partir de mañana y todos los demás, seguiré contando y explicando historias de mujeres.

Hoy, 8 de marzo de 2018... PARO.