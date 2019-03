"La acogida que estamos teniendo ahora es fruto de 15 años de trabajo"

No los habrás visto nunca en la televisión y seguramente jamás habrás escuchado una de sus canciones en la radio, pero Desakato es, sin duda, la banda de rock del momento. Su legión de seguidores crece sin parar y el cartel de ‘no hay billetes’ se ha vuelto una constante en todos sus conciertos. Este sábado, el público cántabro podrá volver a disfrutar de su enérgico directo durante la primera edición del festival Alabordaje, su única fecha prevista en Cantabria para 2019.

Lo primero, felicidades por este arranque tan apabullante de sold outs que estáis cosechando en 2019. ¿Cuál creéis que es el secreto de vuestro meteórico e imparable éxito?

Pues lo cierto es que estamos muy sorprendidos por la acogida que está teniendo este disco ('Antártida'). No nos esperábamos que tanta gente nos quisiera ver en las salas y de hecho, nos hemos quedado cortos en cuanto a aforo se refiere. Creo que esto es el fruto de 15 años de trabajo, durante este tiempo hemos ido mejorando musicalmente y también hemos hecho un trabajo importante de difusión de nuestra música, girando por todo el Estado desde el segundo disco y eso creo que la gente lo valora.

La Gira Antártida, que comenzasteis tras la publicación de vuestro último trabajo, os ha llevado por prácticamente todo el Estado, incluso habéis visitado por primera vez tierras americanas. ¿Esta segunda parte de conciertos que estáis extendiendo por 2019 supone que vuestro público tendrá un nuevo trabajo en 2020?

Todavía no tenemos claro cuándo saldrá nuestro próximo disco, queremos que sea un disco especial, creemos que hemos llegado al punto que queríamos en cuanto a composiciones, sonido y demás y pensamos que es el momento de dar un paso adelante y sacar un álbum realmente cuidado, así que no nos vamos a precipitar, pero nos gusta estar en constante funcionamiento, así que no creo que se haga esperar mucho.

El 30 de junio de 2018 fue vuestra última visita por tierras cántabras, el próximo sábado estaréis sobre el escenario del Alabordaje (El Astillero). ¿Qué se va a encontrar vuestro público?

Estamos recuperando canciones que hacía mucho tiempo que no tocábamos, creemos que es saludable renovar los set-lists y hay público que ya nos ha visto varias veces en esta gira, así que queremos ofrecer algo nuevo.

Volvéis de nuevo a través de un festival. ¿Cómo veis el panorama 'festivalero' nacional? ¿Creéis que estamos viviendo una burbuja artística que puede pincharse de aquí a unos pocos años?

Puede ser que haya demasiados festivales, pero también es cierto que hay mucho público dispuesto a apoyar la música en directo y parece que los festivales hoy en día son una opción de ocio muy extendida, así que mientras dure… bienvenido sea.

Los grupos asturianos, por lo general, encuentran en esta región su segunda casa. Siempre con buenas afluencias de público y grupos de seguidores muy fieles. ¿Creéis que esto lo provoca solamente la cercanía o pensáis que entran en juego otros factores?

Hemos tenido siempre una conexión con Cantabria muy especial, no sólo porque seamos vecinos, sino porque seguimos a muchos grupos cántabros y porque tenemos muchos amigos en esa tierra. Compartimos muchas cosas a nivel cultural e idiosincrásico y por eso asturianos y cántabros conectamos con facilidad.

Desakato, a día de hoy, es sin lugar a dudas una de las bandas más de moda del panorama rockero nacional. Pero, ¿en qué momento fuisteis por primera vez conscientes de que este proyecto se estaba haciendo tan grande?

Lo nuestro ha sido una carrera con una subida paulatina, dando pequeños pasos disco a disco, pero es cierto que con la salida de ‘La teoría del fuego’, notamos una subida importante de seguidores y repercusión. Con ‘Antártida’ lo estamos consolidando.

El potente directo de Desakato es una de sus señas de identidad. | Daniel Cruz

¿Cómo afrontasteis ese paso que hay entre ser una banda que crea música por hobby a un grupo de personas que ya genera profesionalmente ingresos a través de sus canciones?

Es una decisión difícil, pero la banda empezó a exigirnos poco a poco un nivel de implicación mayor, y aunque es un paso que da miedo, es lo que siempre quisimos, así que nos lanzamos sin pensar a dedicarnos a esto que tanto amamos.

¿El dedicarse a este oficio de manera profesional os añade algún tipo de presión a la hora de crear nuevas canciones?

No creo que sea bueno dejarse influenciar por cómo va a ser tu futuro a la hora de hacer canciones, es importante no perder la perspectiva de lo que quieres, lo que te motiva a la hora de componer. El hecho de tener más seguidores añade un poco de presión, pero intentamos seguir siendo fieles a nosotros mismos, seguir nuestra filosofía de no estancarnos, de intentar evolucionar musicalmente y aún a riesgo de equivocarnos, preferimos arriesgar que ofrecer algo igual a lo que ya sabemos que funciona.