"Alabordaje Fest ha llegado para quedarse, pero ahora depende del público que sigamos creciendo"

¿Cómo surgió la idea de crear un nuevo festival de música?

Este es un proyecto que nace de la necesidad, nuestro pueblo era una de las referencias musicales de la región y desde hace dos años necesitaba un relevo generacional. La Asociación Astimusic y el festival ‘Alabordaje’ lo formamos cinco astillerenses, algunos músicos en activo y otros con una amplia experiencia en el sector.

¿Ha sido difícil convencer a Desakato?

No. Lo bueno de este festival, al igual que le pasaba al Azeros Rock, es que al ser en marzo las buenas bandas no tienen mucha saturación de eventos por estas fechas. Desakato era nuestro objetivo principal y fuimos a por ellos desde el primer momento.

¿Qué opiniones han recibido tras anunciar el cartel definitivo?

Todo ha sido muy positivo y eso se nota sobre todo en el feedback que día a día recibimos por redes sociales. Además, creemos que a la gente le ha gustado mucho que hayamos contado con muchas bandas, buenos grupos de la región. Pero todo este apoyo ahora se tiene que traducir en asistencia y en eso estamos trabajando ahora. Si no hay apoyo del público el día 9, el proyecto habrá fracaso y su continuidad será muy complicada.

¿Tenían claro desde el principio que apostarían por una banda reconocida a nivel nacional acompañada por grupos locales?

Sí, desde las primeras reuniones tuvimos clara la fórmula. Queríamos un par de bandas de nivel y prestigio más bandas locales, sobre todo apoyándonos en las que han crecido y madurado en Astillero.

¿Cómo es el montaje que están preparando? ¿Cómo se desarrollará el festival?

Pues a diferencia de lo que tradicionalmente se hacía en el pueblo, nosotros hemos querido dotar al festival de un segundo escenario, el cual estará situado en el centro de Astillero y con el que buscaremos dinamizar la hostelería de la localidad desde primera hora de la tarde. El resto de los conciertos se realizarán, a partir de las 18:00, en la carpa de fiestas que se situará en La Fondona.

¿Hay suficiente interés por el rock en Cantabria para consolidar un festival como este?

Creemos que sí, y nos remitimos a otros eventos como el Rebujas (San Mateo de Buelna), el Beltane (Comillas) o lo que generaba el Azeros en nuestra localidad. La gente demanda eventos, buenos eventos, fechas en las que poder ver a las bandas del momento cerca de casa. Pero como decíamos antes, lo de consolidar el festival o no dependerá irremediablemente del apoyo que consigamos a nivel asistencia.

Cartel promocional del 'Alabordaje'. | JAVIER LERENA

Desde La Fuga no ha habido ningún otro grupo cántabro que haya conseguido dar el saltado nacional. ¿Creen que es por falta de oportunidades, porque el mundo de la música es complejo, porque no hay suficiente nivel…?

El mundo de la música es muy complejo. La Fuga lo hizo en un contexto muy particular y en una época muy concreta. Con internet se abre un escaparate enorme que no siempre es positivo, es muy difícil poner el foco solo en una banda o en un disco concreto. No obstante, muchas bandas de Cantabria tienen su público y sus proyectos más encaminados al público estatal que al meramente regional. Muchas más de las que pueda parecer. Otra cosa es que vivan de ello exclusivamente, eso ya es otro tema y una película muy compleja.

¿Cómo marcha la venta de entradas y dónde se pueden adquirir?

La venta marcha poco a poco, sobre todo ha costado arrancar. Algo muy típico de la gente es decidir el plan y comprarse la entrada durante la semana del evento. Por ese lado estamos tranquilos. No obstante, ya hemos rebasado las 300 entradas vendidas y los próximos días estamos convencidos de que esa cifra se duplicará sin problemas. En este momento se pueden seguir adquiriendo en Bar La Playuca (El Astillero), La Cavada (Maliaño), Pub Mala Vida (Santander), La Buhardilla (Santander), La Marina (Pontejos), Groez Bar (Torrelavega) y para los que no se quieran mover de casa o sean de fuera, están disponibles en wegow.es de forma online.

¿Al Abordaje Fest ha llegado para quedarse?

Esa es nuestra intención y la del Ayuntamiento de El Astillero. Pero ahora tiene que ser la gente y el público el que decida si quiere que sigamos creciendo o no.