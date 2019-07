Mazón dice que nuevas elecciones generales "perjudicarían a Cantabria y España"

"Yo creo que no es nada bueno repetir elecciones y no lo digo por la posición del PRC, sino porque perjudicaría a Cantabria y España. Nosotros, a nivel de partido, a lo mejor hasta no nos iba tan mal, pero no lo queremos. Estamos satisfechos con lo que hay".

Mazón se ha pronunciado así a preguntas de la prensa tras el fracaso este jueves de la sesión de investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España y la posibilidad que ello abre a la convocatoria de nuevos comicios el 10 de noviembre.

En concreto, al ser cuestionado sobre si teme perder su puesto como diputado en el caso de que se repitieran las elecciones, Mazón ha asegurado que éste hecho no le preocupa y "ni siquiera me lo planteo". Además de que, ante una nueva convocatoria, las expectativas del PRC son "bastante superiores a la primera vez".

Al respecto, ha recordado que en las elecciones del 28 de abril, los regionalistas partían "en inferioridad de condiciones", porque "no teníamos medios, espacios electorales y no se contaba con nostros porque no estábamos en el Congreso". Además de que algunas encuestas "nos hicieron mucho daño porque desanimaron a gente" a votar al PRC porque "pensaban que no valía para nada".

"Ahora se están dando cuenta de que sí ha valido para mucho y muchos estarían dispuestos a incrementar el voto", ha sostenido el diputado, que se ha mostrado "convencido" de que los resultados del PRC aumentarían "considerablemente" en unos nuevos comicios.

Sin embargo, ha dicho que no quiere hablar de nuevas elecciones porque supondrían "un atraso para Cantabria y para el país".

Si las elecciones se celebraran el 10 de noviembre, "en diciembre se tendría que empezar a negociar, nueva investidura, nuevas rondas, nueva formación de Gobierno... Estamos parados hasta enero o febrero: son seis o siete meses que vamos a perder", ha advertido, y ha enfatizado que además "con la probabilidad de que quedemos igual y no cambien las cosas, como ocurrió en 2015".