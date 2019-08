"No es nada fácil que Verdon pueda estar en un equipo como el Alavés"

Olivier Verdon, el jugador del Deportivo Alavés detenido el miércoles acusado de un delito de violencia de género, se ha ejercitado con normalidad esta mañana, junto al resto de compañeros. En lo relativo al suceso, la pareja difundió un vídeo en el que la novia asegura no tener marcas y que se trató de una "discusión como la de otras parejas". Si bien por motivos técnicos, el club sopesa ahora prescindir de sus servicios de cara al arranque de la temporada. La noticia se confirmará cuando se haga oficial el listado de fichas antes del inminente arranque liguero.

Su pareja, a través de la cuenta del futbolista en Instagram, restó importancia a los hechos. "No es verdad. Como podéis ver, no tengo marcas en el cuerpo. Ha sido una discusión como la de otras parejas", aseguró, para después achacar a "los problemas y la concienciación que hay en España con los hombres que pegan a las mujeres" que el personal del hotel se asustase y llamase a la policía. Ella también está imputada por un delito de violencia doméstica.

Olivier Verdon se ejercita con normalidad en las instalaciones de Ibaia R.P.

Puesto a disposición judicial el jueves, Verdon quedó en libertad con cargos. Del Palacio de Justicia salió de la mano de su pareja, antes de que ambos se dejaran ver en un conocido restaurante de la ciudad. En otro comunicado, el francés culpó a la prensa de difundir "falsos rumores".

El capitán del equipo, Manu García, ha comparecido este jueves ante los medios. "Manifiesto mi rechazo a la violencia de género, pero no voy a comentar nada sobre el tema porque no tengo la información suficiente. Me remito a la nota del club y me siento aquí a hablar de lo que queráis, pero que sea de fútbol", dijo el vitoriano, haciendo alusión al comunicado emitido por el equipo. El entrenador, Asier Garitano, se ha escudado también en la nota para no hablar más del asunto, si bien ha dicho que "no es nada fácil que Fuch [otro jugador] y Verdon puedan estar en un equipo como el Alavés".