Euskadi cierra bares y pide "metro y medio" de distancia pero se resiste al confinamiento a pesar del estado de alarma

El lehendakari, Iñigo Urkullu, y las consejeras de Salud y Seguridad, Nekane Murga y Estefanía Beltrán de Heredia, han anunciado este sábado a mediodía nuevas "medidas preventivas" contra la extensión del coronavirus en Euskadi, como el cierre de bares y la exigencia de una distancia social de un metro y medio, pero sin adoptar decisiones restrictivas de mayor calado, como confinamientos y limitación de movimientos, como había adelantado este periódico. En paralelo, se ha conocido que el Gobierno central, en aplicación del estado de alarma, sí impondrá mayores limitaciones. Urkullu ha indicado que "sería sorprendente" si el Estado adoptase medidas que afectasen a Euskadi "sin contar con el autogobierno".

Urkullu, tras haber reunido a su mesa de crisis, con la presencia también del delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, ha indicado que no ve aún necesidad de dar un paso más allá, al modo de Cataluña o Italia. "Mantuve una conversación ayer con el presidente Sánchez y le inste a que las medidas tuvieran en consideración el modelo territorial del Estado", ha enfatizado.

El Gobierno ha pedido "máxima difusión" y aplicación inmediata, en cambio, para otro conjunto de medidas que formalmente entrarán en vigor este domingo y cuyo incumplimiento, según la titular de Seguridad, podría suponer una sanción por desobediencia. Se trata del cierre de centros de día para personas mayores, la supresión de visitas a residencias -en casos excepcionales se podrá si se acredita no tener fiebre- y, especialmente, el cierre de museos, exposiciones, bares, gimnasios, locales de juego, txokos y templos, así como todos aquellos no incluidos en la lista que no permitan una distancia de "seguridad" de metro y medio.

"Es fundamental que cada decisión se tome en el momento oportuno. Estamos actuando de forma progresiva", ha insistido Urkullu. Ha indicado también que "el abastecimiento y distribución están garantizados" en supermercados y farmacias. "Y si es necesario se ampliarán dos horas los horarios comerciales" para que así sea, ha enfatizado lanzando un mensaje de tranquilidad.