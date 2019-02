La Fiscalía se ve "sola" contra la corrupción: "La Administración es reacia a colaborar"

La "saturación" de los centros de 'menas', foco de conflictividad

La fiscal Carmen Adán ha explicado también que existen problemas en la atención a menores extranjeros no acompañados ('menas') por la saturación de los centros de acogida. "Está generando situaciones de conflictividad que hacen que esos menores, que en principio no eran infractores, terminen siendo infractores por agresiones entre ellos o por daños en los centros", ha indicado. Adán ha apostado también por seguir trabajando en la lucha contra la violencia de género y los abusos sexuales a menores. Una de las claves es poner todas las medidas de protección al alcance de las víctimas para que "mantenga" hasta el final la denuncia y no se retiren por miedo u otros motivos.