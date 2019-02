Las 11 especialidades médicas donde hay indicios de filtraciones: el tribunal estaba "contento" al ver los aprobados

En su investigación, la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, ha determinado que hay indicios de filtraciones en 11 categorías médicas de la gran OPE de Osakidetza de 2018, que tenía un total de 86 categorías con su correspondiente parte teórica y práctica. En tres casos ha identificado ya a los presuntos responsables de los hechos y, en las otras ocho, plantea que sea el juzgado al que ha remitido los hechos el que individualice esas responsabilidades. En cuatro casos más no aprecia evidencias de que se produjeran irregularidades. Ésta es la lista de todas las categorías analizadas.

BLOQUE 1: HAY INDICIOS DE DELITO Y RESPONSABLES DIRECTOS

Anestesia

Fue el origen de la investigación en torno a la OPE. Tres anestesistas denunciaron la práctica extendida de filtraciones y, en el caso de su especialidad, acudieron a un notario para 'adivinar' antes de la celebración de las pruebas quiénes iban a ser algunos de los mejores aspirantes, extremo que confirmaron las pruebas. Una de las denunciantes, Marta Macho, recopiló pruebas e incluso grabaciones que confirmarían la existencia de filtraciones. En ellas se escucha lo siguiente en boca de uno de los opositores, según transcribe la Fiscalía: que "está esperando la respuesta de si recibe o no las preguntas para su uso personal para seguir en su puesto, siendo como es una plaza de OPE". El presidente del tribunal, el doctor Joseba Julen Ballesteros, ha declarado que, dados los resultados anómalos de los candidatos más próximos al autor del examen, se podría pensar que "han podido ser favorecidos por algo". La redacción de las preguntas la realizó César Augusto Valero. Alegó que si sus colegas podían conocer los casos clínicos del examen era porque gestiona "veinte revistas" y habitualmente difunde esos contenidos. La Fiscalía destaca que los miembros del tribunal recibieron "muy nerviosos" los resultados, en los que había notas "sorprendentemente altas" aunque "sólo un 11%" había aprobado.

Angiología

La Fiscalía habla de "resultados insólitos" porque de cinco aprobados "cuatro trabajaban en el hospital de Basurto" con la autora del examen, María Reyes Vega. En este caso un vocal del tribunal, el doctor José María de Egaña, ya denunció internamente estas irregularidades. La investigación afea a Osakidetza que haya concluido que no se produjeron filtraciones cuando los indicios apuntan a lo contrario.

Digestivo

El examen corrió a cargo del doctor José Luis Cabriada. Se ha descubierto que cambiaron los criterios de la segunda prueba después de realizada la primera y la investigación no ve creíble la explicación de que se hizo porque era muy sencillo, ya que la mayoría suspendió. Así las cosas, en esa segunda "algunos de los que obtienen dicha puntuación son opositores que están trabajando con el doctor Cabriada".

BLOQUE 2: HAY INDICIOS DE DELITO Y NO RESPONSABLES DIRECTOS

Cardiología

Antes de la celebración de la OPE, uno de los vocales del tribunal, Ángel Loma Osorio, alertó de filtraciones. Hablaba de datos "fundados" de que "parte del tribunal tenía la intención de filtrar selectivamente el contenido" de la segunda prueba. Al ver que hubo tantos exámenes perfectos como plazas ante una prueba difícil, él y una compañera denunciaron nuevamente las anomalías. Esta doctora, Izaskun Obieta, ha declarado haber visto a miembros del tribunal "contentos" por ver que sus colegas de hospital habían logrado la plaza. "No quería ser corresponsable de aquello", le dijo a la fiscal.

Traumatología

Enrique Uriarte, jefe de servicio de Basurto, alude a posibles "filtraciones". La anestesista denunciante, Marta Macho, avisa también de que, nuevamente, los cinco mejores expedientes son compañeros del autor del examen. Algunos miembros del tribunal se reunieron sin avisar al resto en un hotel de Vitoria.

Cirugía Plástica

Es un caso extraño, dado que estadísticamente no parece haber anomalías. Sin embargo, una de las opositoras era familiar de un vocal del tribunal. El miembro del comité evaluador se retiró antes de la OPE y ella, sorpresivamente, realizó el examen y no lo entregó. La Fiscalía llama la atención de que Osakidetza no ha aportado algunos documentos a los que hacen alusión los testigos.

Urología

Nuevamente, la Fiscalía da un tirón de orejas a Osakidetza porque aparentemente realizó su análisis estadístico -contratado a un experto de la Universidad de Oviedo- con unas notas que no eran las definitivas. De nuevo, hay exámenes con resultados muy altos coincidentes con el número de plazas ofertadas.

Medicina Intensiva

"Es difícil explicar que haya un 60% de profesionales que se presentan y obtengan una puntuación por debajo de 20 sobre 100 y que, por otro lado, se encuentre un grupo con muy buenas notas", se puede leer en el informe. Ve sorprendente la Fiscalía que Osakidetza anule parte del examen cuando a la vez no aprecia indicios de irregularidades. Un testigo asegura que no tiene pruebas pero que hay "demasiados días" desde que se ponen en común las preguntas y el día del examen, lo que "aumenta el riesgo".

Urgencias

"Los resultados por centros en la segunda prueba son atípicos", indica la Fiscalía.

Microbiología

La Fiscalía señala que Osakidetza no investigó esta categoría debidamente aunque haya pruebas de que un vocal del tribunal y algunos opositores compartieron ponencias en un congreso médico y que esas comunicaciones luego entraron en el examen de la OPE.

Cirugía Cardiovascular

"Queda constancia de que, al igual que en otras especialidades, la práctica seguida [para hacer el examen] permite las filtraciones", indica la Fiscalía. Una testigo asegura que sus compañeros en el tribunal "insistieron muy vehementemente" en que tenían que conocer no las preguntas pero sí quién se iba a encargar de prepararlas. Esta mujer añade que ella iba a garantizar la confidencial de la OPE pero no así otros dos jefes de servicio. La presidenta del tribunal "cuestionó su permanencia" y ella dimitió.

BLOQUE 3: NO HAY INDICIOS DE DELITO

Medicina del Trabajo, Neurocirugía, Anatomía y Otorrinolaringología