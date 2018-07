El informe encargado por Darpón constata anomalías estadísticas en la OPE pero no menciona su origen

Este jueves comparece en el Parlamento el consejero de Salud, Jon Darpón, y su equipo para dar cuenta de las investigaciones internas llevadas a cabo en Osakidetza a raíz de las denuncias de filtraciones en las oposiciones de una veintena de especialidades médicas para beneficiar a un grupo muy concreto de facultativos. Entre los documentos que se presentarán en la Cámara se encuentra el informe psicométrico encargado a especialistas de la Universidad de Oviedo encabezados por el catedrático José Muñiz. Eldiarionorte.es ha accedido a los documentos relativos a las cuatro categorías que Osakidetza paralizó de manera preventiva en junio, Anestesia, Angiología, Cardiología y Cirugía Plástica. La conclusión general es que existen algunas anomalías estadísticas pero no se aporta una explicación de por qué se producen y, desde luego, ni se plantea como hipótesis que un elemento externo como las filtraciones manipulase los resultados. Así las cosas la recomendación más repetida para mejorar el sistema es que las preguntas de los exámenes no se redacten en mayúsculas ni justificadas a la derecha para que sean más comprensibles. Osakidetza, por su parte, tiene decidido ya repetir los exámenes de Anestesia, Angiología y Cardiología, aunque se valora ya extender esa medida a otras siete especialidades de las que aún no se ha informado.

1) Anestesia

Desde marzo, un grupo de opositores de Anestesia empezó a denunciar el fraude en la OPE. Tras los exámenes de mayo, se vio que un grupo concreto de aspirantes había obtenido resultados muy buenos en la prueba práctica. En paralelo, un gran grupo de inscritos sacó un 0. Asimismo, unas actas notariales realizadas a través del grupo parlamentario de Elkarrekin Podemos 'adivinaron' antes de la prueba los nombres de los beneficiarios de las plazas.

El informe de la Universidad de Oviedo constata que el análisis estadístico de las notas muestra un "patrón alejado de la distribución normal" en esa parte práctica, con un valor del 35% del total de la nota. "Es difícil de explicar que el 47% de los profesionales aspirantes a la plaza tenga una competencia nula en la práctica de la Anestesiología", se lee en el documento, que también incide en la diferencia de resultados en la parte teórica y en la práctica, sin que haya ninguna razón para una distribución tan distinta. "No resulta lógico ni socialmente admisible que casi la mitad de los profesionales de Anestesiología tengan un conocimiento nulo sobre su especialidad", se concluye. Pero, ¿por qué ha ocurrido esto? "El sistema de puntuación utilizado para valorar la prueba podría haber contribuido en gran medida".

El informe incide que el desglose de notas por hospitales es "problemático". No obstante, no concreta en qué centros habría resultados irregulares. Las actas notariales de Elkarrekin Podemos situaban el foco de las filtraciones en el Hospital Universitario de Álava (HUA).

2) Cardiología

En el ejercicio práctico de Cardiología, tantos aspirantes como plazas ofertadas (22) obtuvieron un resultado perfecto frente a un pelotón con notas mucho más bajas. El tribunal evaluador no visó las notas por unanimidad, porque existió un voto particular de dos jefes de servicio, del HUA y del Alfredo Espinosa.. El responsable de Cardiología en Vitoria, el doctor Ángel Loma-Osorio confirmó la existencia de irregularidades en una entrevista con este periódico.

El informe de la Universidad de Oviedo alude a un "patrón atípico" de los resultados,"alejado de la distribución normal". "Resulta muy poco habitual", incide el trabajo firmado por Muñiz, más si cabe cuando esa disparidad entre opositores no se aprecia en la parte teórica. Las conclusiones, sin embargo, se quedan ahí.

3) Angiología

En Angiología se repetía el patrón de notas muy elevadas en contraste con otras bajas. No obstante, aquí el problema se daba en la parte teórica, encargada en esta OPE a un ente externo de Osakidetza, el IVAP o Instituto Vasco de Administración Pública. Igualmente, otro miembro del tribunal había denunciado irregularidades en una carta que habla de un examen "insólito" y de que, en este caso, los beneficiarios procederían del hospital de Basurto. El informe externo concluye también que no son patrones "normales" pero no lo ve como un elemento determinante porque el escaso tamaño de la muestra complica el análisis. Es más, sostiene que la "correlación" entre las notas teórica y práctica es "adecuada", sin que haya diferencias llamativas. Las evaluaciones, añade, son "convergentes".

4) Cirugía Plástica

Se trata de una prueba envuelta en el misterio, ya que públicamente Osakidetza nunca ha informado de los motivos que le llevaron a paralizarla junto a los otras tres. El elemento más llamativo es que la lista de personas admitidas en la OPE ha sido modificada en varias ocasiones, según los rastros informáticos del documento oficial. Algunas fuentes lo justifican en que hay opositores que hicieron el examen y cuyas notas no se han publicado. Estadísticamente, sólo se han medido los 19 datos recogidos en los resultados oficiales. La conclusión es que en la parte práctica hay de nuevo patrones extraños y que no es razonable la falta de correlación entre los datos normales de la prueba teórica y los anomales del segundo ejercicio.