El Gobierno vasco da por "sofocado" el fuego en Zaldibar e insiste en que nunca ha habido riesgo por la contaminación con dioxinas y furanos

El lehendakari, Iñigo Urkullu, y los cuatro consejeros que le han acompañado este martes en la comparecencia extraordinaria en la diputación permanente del Parlamento Vasco (dos del PNV y dos del PSE-EE) en torno a la crisis en el vertedero de Zaldibar han realizado tres anuncios de alcance. Uno, que el incendio de la masa de residuos ha quedado "sofocado" ya -es el causante de los altos niveles de dioxinas y furanos, sustancias tóxicas-. Dos, que haya o no niveles altos de contaminación en el aire no existe riesgo para la salud de la población porque sólo se produce con "exposiciones prolongadas". Y tres, ya no existe veto de consumo o comercialización de productos agrícolas de la zona de Zaldibar.

Aunque la Administración recomendó el viernes -con datos de cinco días antes- que no se ventilaran las casas o se hiciera deporte en la calle en la zona de Ermua, Eibar y la propia Zaldibar, la consejera de Salud, Nekane Murga, ha sido tajante sobre la saturación de dioxinas y furanos en el aire: "Una exposición corta a unos valores elevados de dioxinas y furanos no supone un riesgo para la salud. No hemos estado ni estamos en una situación de alerta". No obstante, ha concedido que "no hay un límite definido" por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para determinar cuánto es "perjudicial". "No hay valores de la OMS. Hay que aplicar el principio de precaución", ha puntualizado Murga.

El Gobierno espera dos informes de estas sustancias para el jueves y para el fin de semana. Los elabora el CSIC en Madrid, uno de los dos únicos centros en España autorizados para ello y, aparentemente, el más rápido. Se exploró la opción de enviar las muestras a los Países Bajos pero el plazo de ejecución era todavía más lento. El primero de ellos -como el anterior- sólo mide las dioxinas y furanos en Ermua. El segundo recoge datos de otros dos medidores en Eitzaga (el barrio de Zaldibar donde se halla el vertedero) y en Eibar.

La contaminación la han originado los incendios provocados por los gases de la masa de residuos desprendida del vaso tras la avalancha. El Gobierno da por "sofocado" ese fuego y entiende que eso mejorará la calidad del aire en el entorno también. Ha sido el propio lehendakari quien ha querido ofrecer esos datos en primera persona aunque el titular de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, había hablado de fuego "controlado" pero no apagado.

Murga también ha destacado que los análisis de agua han arrojado resultados positivos, entre otros la confirmación de la ausencia de lindano o amianto. Urkullu ha apostillado que unas precauciones iniciales sobre consumo de productos agrícolas en las cercanías del epicentro de esta catástrofe se han levantado ya. La titular de Salud también ha negado que haya riesgo por otra sustancia tóxica como son los PCB. El Gobierno, eso sí, ha admitido que en 2012 se expedientó a Verter Recycling, la empresa titular del vertedero, por problemas con esas sustancias, si bien quedaron solucionados hace años.