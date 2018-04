Urkullu y Barkos no acudirán al encuentro internacional previo al fin definitivo de ETA en Cambo

Ni el lehendakari, Íñigo Urkullu, ni la presidenta foral de Navarra, Uxue Barkos, acudirán al acto internacional que tendrá lugar en la localidad vascofrancesa de Cambo previo al anuncio del final definitivo de ETA.

El Grupo Internacional de Contacto que lidera el abogado sudafricano Brian Currin y los grupos Foro Social y Bake Bidea querían que la representación institucional en la conferencia internacional previa a la disolución de ETA, que se celebrará el próximo 4 de mayo en la localidad vascofrancesa de Cambo, no se circunscribiera solo a la del presidente de la Mancomunidad del País Vascofrancés y alcalde de Bayona , Jean René Etchegaray. El objetivo, que ya se intentó sin éxito en la entrega de las armas por parte de ETA el 8 de abril de 2017, era que participaran también el lehendakari, Íñigo Urkullu, y la presidenta de Navarra, Uxue Barkos.

Pero ambos no estarán presentes en el acto del próximo 4 de mayo en la localidad vascofrancesa de Cambo.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha apuntado, tras la reunión de consejo de Gobierno de este martes, que el Ejecutivo no acudirá y que ya se lo han trasladado a los organizadores del acto. "El acto está cerrado y no ha sido consensuado. No compartimos la orientación del mismo", ni su "enfoque ético y político". "Nuestro lugar no está en ese acto, está en otra parte".

Urkullu valorará el comunicado definitivo cuando este se produzca, ha anunciado su portavoz. Lo que lo que espera del mismo es "claridad" en la desaparición definitiva de ETA y que haga un mismo tratamiento "ético" para todas la víctimas sin distinción, ha resumido. Queremos de ETA "una misma consideración ética para todas las víctimas", ha reiterado

"Ofensa a la dignidad de las víctimas"

Por su parte, la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, ha señalado que aunque es una decisión que quiere adoptar en la reunión de su Gobierno de este miércoles con sus consejeros, ha manifestado su desinterés a acudir a Cambo. Barkos ha puesto como ejemplo que tampoco acudió -ni ella, ni nadie de su Ejecutivo- al acto celebrado en Bayona el 8 de abril de 2017 en el que se produjo el desarme de la organización terrorista. En todo caso, ha subrayado que lo importante es "que la disolución sea definitiva".

En un desayuno en Madrid, la presidenta foral de Navarra, Uxue Barkos, ha calificado de "inadmisible" el comunicado emitido por ETA la semana pasada, en el que pedía perdón solo a parte de sus víctimas, y ha asegurado que esta petición debe ser "radical". "Ese perdón selectivo es inadmisible", ha sentenciado en un desayuno informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, aunque ha añadido que el comunicado de ETA no constituye "una ofensa" porque "la dignidad de las víctimas no puede ser ofendida". "Yo no me dejaría ofender por ETA", ha insistido