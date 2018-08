Marijaia grita "Ez beti da ez!"

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto y la concejala de Fiestas e Igualdad, Itziar Urtasun, han presentado este jueves, junto con representantes de Bilboko Konpartsak, una campaña para la sensibilización y la prevención de las agresiones sexuales de cara a la inminente Aste Nagusia. Una campaña ya bien conocida por los bilbaínos donde el mensaje es “No es no”. Esta vez, queriendo llegar un paso más allá, han recordado que “solamente sí es sí”.

Desde la representación municipal ha comunicado en varias ocasiones que la ciudad de Bilbao es una ciudad sin agresiones sexistas también es fiestas, recordando que la lucha es una cuestión de los 365 días del año. El alcalde lo ha explicado así: “Aste Nagusia son fiestas donde no tienen espacio las agresiones, donde a través de estas campañas queremos desterrar los comportamientos sexistas. En esta ciudad de valores, es importante la convivencia, la responsabilidad y la libertad para que todos y todas disfruten sin miedos”. Por su parte, la concejala de Igualdad y Fiestas ha reconocido que “un año más”, el consistorio se ve obligado a emplear una campaña con el objetivo de lograr unas fiestas “igualitarias, inclusivas y respetuosas”.

Tanto Aburto como Urtasun, han pedido ir “más allá”, donde el mensaje que según ellos cada vez “está calando más en la ciudadanía”: “No es no pero solamente sí es sí, no es no y todo lo que no sea un sí, sencillamente es no”. El consentimiento es una de las claves de las que se ha hecho eco esta campaña. “Una relación sexual sin consentimiento es una agresión sexual”, ha recalcado Urtasun. “A veces un sí puede convertirse en un no, queremos promover que las mujeres puedan cambiar de opinión con absoluta libertad”, ha destacado Juan María Aburto. Marijaia mostrará este año su mano extendida en señal de stop, de basta ya, de negación. En la palma de su mano lucirá un ‘Ez beti da ez”. Y es que Marijaia es una ciudadana más implicada en la lucha contra los agresores.

El alcalde ha recordado este año como un tiempo de “gran relevancia” por sus movilizaciones y sus “actos de rechazo cada vez más compartidos y multitudinarios”. Ha calificado los hechos de San Fermín, en la actualidad por la salida de prisión de los agresores, como un “punto de inflexión”. Ha exigido de nuevo que no se dé ningún episodio “inhumano” de agresión sexista y ha advertido al posible agresor con un “que tenga claro que iremos a por él”. También ha invitado a toda la población a formar parte activa de la denuncia de estas agresiones, a implicarse en estas fiestas: “Nuestra Aste Nagusia es cero, cero, cero. Cero agresiones sexistas, cero agresiones contra por identidad de género o de índole sexual y cero mirar para otro lado”.

Aburto, Urtasun y miembros de Bilboko Kompartsak hace el gesto de MariJaia: Ez beti da ez

Todos implicados

Durante la presentación de la campaña, se ha mostrado un vídeo complementando la participación de Juan María Aburto e Itziar Urtasun. En el vídeo, caras conocidas de la Villa, tanto de la televisión, el deporte o las instituciones como caras anónimas han repetido innumerables veces el eslogan que reina estas fiestas bilbaínas. La propia concejala de Igualdad y Fiestas y el propio alcalde eran protagonistas del documento visual, junto a Iñaki Williams y Ainhoa Tirapu (Athletic Club), Zorion Egileor y Saioa Domínguez (pregonero y txupinera de esta Aste Nagusia 2018) o Joseba Solozabal (presentador de televisión). Todos ellos han lanzado el mismo mensaje, animando a toda la ciudadanía a unirse a la campaña contra el sexismo. Este vídeo será difundido a través de las redes sociales y en la propia web del Ayuntamiento.

La conceja Itziar Urtasun, además de informar de que se van a repartir 3.000 folletos, se van a colocar carteles y repartir chapas, así como que ya se han colocado once “tótems informativos en puntos estratégicos”, ha rememorado, que como se lleva haciendo varios años, habrá un Punto de información en el Arenal. “Esperemos no utilizarlo”, ha comentado. Este Punto de información estará activo desde el domingo 19 hasta el sábado 25.

También ha habido hueco para la positividad. Aburto ha señalado que “Bilbao es una ciudad a la cabeza” en cuanto a movilización y repulsa y ha instado a disfrutar de las fiestas. Urtasun ha enviado un mensaje sencillo y contundente a todas las mujeres: “Disfrutad de la Aste Nagusia y salid sin miedo”.

Para concluir con la presentación de la campaña, una portavoz de Bilboko Konpartsak ha visto pedido a todo el mundo que “cuestione la heteronormatividad social” y ha explicado que observa necesario que se construyan “nuevos modelos de relación”.