PNV dice que "democracia es más que cumplimiento de la Ley" y que los franquistas decían "tener un Estado de Derecho"

El dirigente jeltzale se ha referido, de esta forma, al hecho de que Felipe VI afirmara este pasado miércoles que "no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho" porque, "sin respeto a las leyes, no existe ni convivencia ni democracia".

En una entrevista concedida a 'Espejo Público' de Antena3, recogida por Europa Press, Esteban ha afirmado que "la democracia no se puede reducir solo al Estado de Derecho" porque "también los franquistas decían que tenían un Estado de Derecho".

"Si lo que quería decir el rey es que aquí se conforma un sistema democrática únicamente con el cumplimiento de la Ley, yo no puedo estar de acuerdo. Yo creo que la democracia es mucho más que eso. Hay que tener en cuenta la voluntad de los ciudadanos y la ley también está para que se vehiculice esa voluntad, que pueda expresarse y, en su momento, si es el caso y hay unas mayorías que se han acordado, podrá convertirse en algo real aquello que se haya manifestado", ha aseverado.

De esta forma, ha dicho que no se puede decir que no se puede hacer "un referéndum porque la Ley no lo permite y el Gobierno no lo autoriza" porque, "entonces, esto no es democracia". "El Estado de Derecho es más que simplemente el cumplimiento estricto de la Ley", ha manifestado.

A su juicio, el Gobierno central sí podía haber autorizado un referéndum consultivo en Cataluña, "que no tendría efectos prácticos". "Más allá de todo eso, que haya dos millones de personas que estén pidiendo independencia, al parecer, pero que haya más catalanes todavía que quieran poder expresar cuál es su voluntad, poder votar, hacer su referéndum y que se diga no, porque la Ley no lo permite y el Gobierno no lo va a autorizar, eso no es Estado de Derecho", ha añadido.

Según ha precisado, "lo que sí está claro es que hay un problema político, y las leyes y el Estado de Derecho están para dar solución y cauces a los problemas políticos y no para atascarlos".

