El PNV sobre el discurso del Rey: "Un baño de autoestima para tapar la realidad"

Por lo general, al PNV no le suelen gustar los discusos navideños del Rey Felipe VI. Y en esta ocasión no ha sido una excepción. Los nacionalistas han echado de menos algún tipo de mensaje para los ciudadanos que no se sienten identificados con el modelo de Estado que el Rey ensalza y que tienen otra visión. "Y son unos cuantos millones en Cataluña, Euskadi y algunos en Galicia", ha recalcado el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. "Fue un discurso fácil pero que tapó la realidad. Se ha tratado de meter la realidad, con forceps, dentro de la Constitución española, en vez de acomodar la legislación a la realidad", ha zanjado.



Según Esteban, el Rey se limitó a describir algunos problemas que afronta España, sin entrar en el fondo. "El discurso fue un intento de baño de autoestima ante un Estado y una sociedad en crisis e insegura ante los numerosos retos" que se avecinan.



Y en estos momentos, mas importante que un baño de autoestima, "hubiese sido un baño de realidades". En especial en referencia a Catalunya. Porque el Rey habla de ella como "una preocupación" y no para plantear que se trata de una cuestión en la que "la convivencia es necesaria, donde hay que buscar soluciones, que la Ley tendrá que amoldarse, que es necesario el respeto a la voluntad de la ciudadanía....". Por no hablar de Euskadi, que ni se mencionó en el discurso.