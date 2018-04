PP vasco denuncia que el comunicado de ETA "humilla" a las víctimas y trata de "justificar" el terrorismo

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha denunciado que el comunicado de ETA en el que esta reconoce "el daño causado" no es más que un intento de "justificación" de la actividad terrorista de la banda, que supone una "humillación" para las víctimas y para quienes han defendido la "libertad" en Euskadi.

Alonso, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, ha considerado que el comunicado de ETA, en el que la banda reconoce "el daño causado" y afirma que "ojalá no hubiese ocurrido", no supone "gran novedad".

El dirigente del PP ha rechazado atender a "cantos de sirena", y ha denunciado que en esta declaración, ETA "no muestra arrepentimiento" respecto a su actividad terrorista, sino que trata de "justificarla", para lo que "la enmarca en un falso conflicto", a través de una argumentación que "equipara la acción legítima de defensa del Estado de Derecho con la acción terrorista".

Alonso ha reprochado a ETA que se presente a sí misma "como una necesidad histórica", llegando al "punto obsceno" de "justificarse" en virtud del bombardeo de Gernika de 1937, por lo que ha rechazado las "contextualizaciones" empleadas por la banda.

También se ha referido al apartado del comunicado en el que se afirma que "a consecuencia de errores o de decisiones erróneas, ETA ha provocado también víctimas que no tenían una participación directa en el conflicto".

"CATEGORÍAS" DE VÍCTIMAS

A su juicio, esta reflexión es una "humillación" para las víctimas, puesto que "establece categorías entre víctimas inocentes y culpables". Alonso considera que con esta argumentación, la banda "pide perdón solo a quienes considera daños colaterales" de su actividad, mientras que parece "justificar" el asesinato de policías, guardias civiles, jueces y periodistas.

El dirigente del PP ha afirmado de que ETA "pretende determinar el futuro político" de Euskadi, pero ha advertido de que esto es algo que no se puede "permitir". Además, ha denunciado que la banda, que "ya ha sido derrotada por el Estado de Derecho", trate de convertir esa derrota "en un empate con la democracia".

COLABORAR CON LA JUSTICIA

"No permitiremos que escriban su historia criminal en términos de justificación", ha avisado. Tras lamentar que en el comunicado no haya muestras de "arrepentimiento" alguno, ha advertido a ETA de que "si quiere reconocer el daño causado de forma sincera", ha de colaborar con la Justicia, poniendo a disposición de los jueces "los elementos probatorios necesarios" para resolver los crímenes de la banda que aún no han sido esclarecidos.

Alonso ha añadido que ETA no obtendrá "contrapartida" alguna en el caso de que se confirme su disolución, algo que ha deseado que se produzca "cuanto antes". Además, ha reiterado que el comunicado de la banda es un intento de "justificación" de su actividad terrorista, así como una "humillación" a las víctimas y a quienes han defendido la "libertad" en Euskadi.