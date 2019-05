Pagazaurtundua dice que 'Ternera' "no es ningún héroe" y espera que "sus juicios sean nuestros juicios de Nurenberg"

La candidata de Cs al Parlamento europeo Maite Pagazaurtundua, hermana de Joseba Pagazaurtundua (asesinado por ETA en 2003), ha afirmado que el histórico dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', "no es ningún héroe" y, en este sentido, ha considerado que las palabras del socialista Jesús Eguiguren tras su detención "van en dirección errónea". Asimismo, ha esperado que los procesos que tiene pendientes se conviertan en "nuestros juicios de Nurenberg".

En declaraciones a los medios en Bilbao, donde ha mantenido un encuentro con la Asociación Europea de Estudiantes de Derecho (ELSA), Pagazaurtundua se ha pronunciado de este modo sobre la detención este pasado de jueves de 'Ternera', tras 17 años fugado, y las palabras de Eguiguren en las que afirmaba que el histórico dirigente de ETA fue uno de los artífices del fin del terrorismo, lo que se denomina "héroe de la retirada" en términos de resolución de conflictos.

"No es ningún héroe, ni héroe de retirada, ni de nada", ha manifestado Maite Pagazaurtundua, que ha opinado que, con la detención de este pasado jueves, "se nos ha abierto una maravillosa oportunidad para que 'Josu Ternera' y los otros dirigentes de la banda que tienen que responder ante la justicia por el primer juicio de delito de 'lesa humanidad', que ya está instruido por la juez Lamela, y el que tiene también abierto con respecto a la casa cuartel de Zaragoza se conviertan en nuestros juicios de Nurenberg".

"Porque el final de ETA sólo con Cambó y sólo con Baiona es un final trucado. Necesitamos nuestros juicios de Nurenberg para refutar todo lo que significa la historia de la persecución, del exterminio selectivo, de atacar la libertad de conciencia de los no nacionalistas, de tanta gente que se tuvo que marchar del País Vasco... Eso es necesario para revertir las mentiras y el blanqueamiento que el mundo de los herederos de ETA intentan realizar cada uno los días", ha insistido.

Por ello, ha considerado que se da "una oportunidad histórica" y ha esperado que "esos juicios a los que se tiene que enfrentar uno de los dirigentes más longevos de la banda terrorista se celebren, porque puede ser simbólico para que no quede ambivalencia en el posterrorismo, para que, de verdad, eso signifique hacer algo que la sociedad vasca todavía no ha hecho".

A su juicio, la declaración de Jesús Eguiguren "no es ajustada a la realidad y no es útil desde un punto de vista político", sino que "va en la dirección errónea". En esta línea, ha advertido de que "no por querer ser más generoso se hacen las cosas mejor". "Los espacios de impunidad son un error para el futuro, siempre. Tenemos muchos charcos emponzoñados precisamente por no contar las cosas como son", ha advertido.

Pagazaurtundua ha lamentado que "sigue habiendo tabúes, tenemos que pedir permiso para dar mítines en algunos sitios del País Vasco", mientras que, sin embargo, "los homenajes a los terroristas, como si fueran héroes, se celebran con toda normalidad".

De este modo, ha insistido en que "estos juicios si se llegan a celebrar se pueden convertir en nuestros juicios de Nurenberg, para clarificar, para dejar a cada uno en su sitio, para que se vea que el asesinato fue la punta del iceberg de una estructura gigantesca de dominio de la sociedad vasca y todavía hay muchos tabúes".

Pagazaurtundua ha criticado que el dirigente de EH Bildu Arnaldo Otegi "se atrevió el otro día a decir que sus valores son hegemónicos". "No, en una democracia, lo que hay es gestión del pluralismo ideológico. No hay valores hegemónicos que, sobre todo, alguien que se ha dedicado a acosar y a perseguir pueda convertir en lo único, en lo que fundamenta una sociedad", ha indicado.

A su entender, "esas palabras retratan la necesidad que hay en la sociedad vasca de prohibir esos homenajes que lo que hacen es legitimar el pasado de los terroristas, y generar esa clarificación de lo que ha significado la gran estructura de acoso, de sometimiento, a nuestra sociedad". "Todavía falta normalizar nuestro espacio político y social", ha apuntado.

RENTERÍA

En esta línea, se ha referido también a la decisión de la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa de abrir diligencias por los insultos y amenazadas recibidos por militantes y representantes políticos de Ciudadanos en un acto político celebrado el pasado 14 de abril en Rentería (Gipuzkoa).

Según ha indicado, "empíricamente los hechos lo que hablaban era de una acción concertada" y había "muchos elementos que indiciaban que esto era así, que alguien tiraba la piedra y escondía la mano, y que ocurría como en los tiempos antiguos, con un 'algo habrán hecho, vienen a provocar, es que tienen pocos votos".

"Es que esto es una democracia, venimos a contar lo que queremos porque hay libertad, y no tenemos una libertad tutelada por el nacionalismo radical. Tenemos libertad que aplicamos y ejercemos cuando nos da la gana", ha afirmado la candidata de Cs, que ha asegurado que días después del mitin de Rentería se encontró en San Sebastián con personas que le dijeron que "no habían podido ir porque les había dado miedo" o porque sus familiares les dijeron que "no fueran".

En este marco, ha lamentado que "hay algo todavía podrido en algunos corazones y en algunas mentes, y es necesario aflorarlo para limpiarlo". De este modo, ha insistido en que "no podemos edificar Euskadi sobre los tabúes y no poder ejercer la política si no eres nacionalista o te sacas fotos algunos días que a ellos les interesan".