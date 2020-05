Pocos contagios, pocos fallecidos y menos hospitalizados: Euskadi se muestra optimista con la evolución de la pandemia

Las últimas estadísticas de la evolución de la pandemia de COVID-19 en Euskadi son muy positivas, según ha remarcado este martes la consejera de Salud, Nekane Murga, que ha querido contraponer los números actuales con los de hace solamente un mes. En las últimas 24 horas únicamente se han registrado 11 nuevos contagios (tres alaveses, siete vizcaínos y un guipuzcoano han dado positivo en PCR) y la cifra de fallecidos no era tan baja desde mediados de marzo (seis decesos, cuatro vizcaínos, un alavés y un guipuzcoano). Se acumulan ya 1.429 defunciones y estas semanas han sido las más luctuosas en Euskadi desde 1975..

Son ya 17.840 los casos totales de COVID-19 conocidos en Euskadi, 131 más que en la medición anterior, aunque la mayoría tienen la consideración de contagios viejos al haber sido detectados con la prueba rápida de anticuerpos. Son 4.710 casos en Álava, cuya capital, Vitoria, alcanza ya los 3.880 casos, en cabeza de la lista de localidades vascas desde el inicio de la pandemia. Tres de sus barrios, San Martín (727), Olaguíbel (502) y Lakuabizkarra (433), son los más castigados de Euskadi. El primero de ellos tiene casi tantos positivos como Donostia. En Bizkaia han enfermado en estos meses 10.119 personas, hay áreas muy golpeadas como Basauri o Balmaseda y barrios bilbaínos como Txurdinaga. En las últimas semanas es el territorio con más casos nuevos conocidos. En cuanto a Gipuzkoa, son 3.011 los casos totales, un impacto global mucho menor que la media vasca.

Es significativo que caigan los nuevos contagios detectados con PCR pero que crezca a la vez el denominado R0, el indicador que mide los casos derivados de un positivo y que la fórmula más viable de saber si la pandemia está activa o en remisión. Es positivo si es inferior a 1 y la última actualización de Osakidetza lo deja en 0,77. Según el histórico del Ministerio de Sanidad, este indicador ha llegado a rozar la cifra de 5 a principios de marzo. Se pueden consultar todos los datos de evolución de la pandemia en nuestro especial de mapas y gráficos, permanentemente actualizados.

En Euskadi siguen hospitalizadas 435 personas, 71 de ellas en la UCI. Son menos en general pero hay un caso más en cuidados intensivos. Apenas ocho pacientes permanecen en clínicas privadas. La estadística no incluye -y nunca lo ha hecho- los pacientes derivados a centros habilitados u hoteles medicalizados, como tampoco la hospitalización domiciliaria. Murga ha explicado a los periodistas que en estos espacios también se nota la tendencia descendente, aunque quedarían alrededor de 600 personas en casa, no sólo en hospitalización domiciliaria sino en seguimiento por un posible caso de COVID-19. Son 14.193 los casos considerados como recuperados o dados de alta. Los casos activos se quedan en 1.498.

Con estos datos positivos, la consejera de Salud, Nekane Murga, ha incidido en que Euskadi tiene que caminar poco a poco hacia la nueva normalidad y retomar determinadas actividades. Pero no todas o, al menos, no con el mismo formato que antes. "Lo dije hace unos días y es lo que creo. Si las personas empiezan a estar con 10 personas diferentes a lo largo del día en el hogar, tú puedes quedar a cenar cada día con 10 personas diferentes, también para comer y también para desayunar y también en la terraza. Esto puede hacer que a lo largo de los días contactes con cientos de personas diferentes. No podemos permitirnos ese lujo. Es cierto que lo permitimos en las terrazas, pero son espacios públicos, al aire libre y siempre con visibilidad", manifestado la consejera.

Murga se ha referido también a los abucheos que ella y el lehendakari, Iñigo Urkullu, recibieron este lunes en su visita al hospital de Cruces. La consejera "respeta" a los sindicatos que protestaron a gritos -ELA, LAB, CCOO, UGT y ESK- pero ha dicho no compartir sus formas. Ha defendido también que le corresponde ir visitando los centros sanitarios que han sido y están siendo claves contra la pandemia. Con 103 hospitalizados, el de Barakaldo es el hospital con más carga de trabajo derivada de la COVID-19 en este momento.