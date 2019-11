Reyes: "las víctimas de accidentes de tráfico deben estar en el centro de las políticas contra esta lacra social"

El subdelegado del Gobierno en Bizkaia, Vicente Reyes, ha afirmado este lunes, Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, que las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico deben estar en el "centro" de todas las políticas para evitar esta "lacra social".

La DGT en Bizkaia ha celebrado este lunes, en su sede en Bilbao, un acto en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, en el que han participado el subdelegado del Gobierno en Bizkaia, Vicente Reyes, y la jefa provincial de Tráfico en Bizkaia, Esther Martí, junto a los familiares de víctimas de accidentes de tráfico, representantes de las asociaciones de víctimas de tráfico, representantes de centros de reconocimiento y de centros de formación, así como trabajadores de la DGT en Bilbao.

Vicente Reyes ha subrayado en su intervención que los accidentes de tráfico son "una lacra social con resultados mortales que pueden ser evitados". Según ha recordado, en 2018 hubo 1.806 fallecidos en accidentes de tráfico en España, 24 menos que en 2017, lo que es "una mejora pero no un buen resultado" porque "en los accidentes de tráfico no hay buenos resultados, sino que hay malos y menos malos o malos y peores, pero ninguno es bueno porque se trata de erradicarlos". "Tenemos -ha subrayado- 1.806 razones para luchar y no desfallecer contra los accidentes de tráfico y sus consecuencias".

Por otro lado, ha indicado que, en lo que va de 2019 han fallecido en España 962 personas, un 9% menos que el año pasado en esta misma fecha. En el "centro" de todas las políticas contra los accidentes de tráfico, el subdelegado del Gobierno en Bizkaia ha reivindicado el papel de las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, porque "son las que tienen la legitimidad moral para estar. Hemos de contar con ellas como un elemento nuclear".

Por su parte, Esther Martí, Jefa Provincial de Tráfico, ha recordado que en 2018 España ocupó la séptima posición en el ranking de tasas de víctimas mortales con 39 fallecidos por millón de habitantes, por debajo de la tasa europea que fue de 49 fallecidos por millón de habitantes.

"En la Dirección General de Tráfico y en las Jefaturas Provinciales se trabaja día a día con el objetivo de prevenir y evitar estos accidentes de tráfico", ha subrayado Martí.