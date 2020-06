"¿Quién es más de izquierdas que el PNV? ¿En manos de quién ponemos el volante para salir de la crisis", reta Urkullu

Si existe riesgo, por mínimo que sea, de que cuaje la posibilidad de que el PSE-EE deje su alianza con el PNV y explore un tripartito de izquierdas conformado por EH Bildu, Elkarrekin Podemos, los nacionalistas quieren cortar esa vía. El lehendakari y candidato a la reelección, Iñigo Urkullu, ya dijo al inicio de la campaña que izquierdas y derechas con conceptos "obsoletos". Este lunes, en una entrevista en la Cadena Cope, ha ido más allá: "Voy a modificar respuestas que he dado hasta ahora en cuanto que me parecen anacrónicos esos conceptos de izquierdas y derechas. Voy a dar incluso por bueno que pueda haber planteamientos teóricos de izquierdas. Pero en relación al PNV, me gustaría que me demostraran quién es más de izquierdas que el PNV con las políticas sociales".

Por otro lado, el líder del PNV de Gipuzkoa, Joseba Egibar, ha criticado también a la izquierda abertzale por su actitud "destructora". A su juicio, la estrategia "político-sindical" no ha estado "a la altura" en la pandemia porque la han empleado como "elemento de destrucción electoral" contra los nacionalistas. “Han llegado a la conclusión de que al PNV no se le desplaza a golpe de voto y han probado a ver si la pandemia se lo lleva”, ha asegurado. Y ha vaticinado que la ciudadanía va a premiar a los suyos y a castigar a EH Bildu por la "solidez" acreditada de Osakidetza.

La gran promesa electoral del PNV de este lunes ha sido realizada por Urkullu y por su consejera Arantxa Tapia, nada menos que 20.000 millones para innovación hasta 2030. También ha aludido a lograr 400 científicos de excelencia en Ikerbasque, un 40% mujeres. El PNV anhela que Euskadi sea "un polo de innovación europeo". Ese anuncio lo ha realizado en el parque tecnológico de Ezkerraldea por la mañana. Ya en el acto vespertino en Oyón, en la Rioja Alavesa, ha repetido su compromiso de devolver el paro por debajo del 10%. En verdad, ese objetivo de legislatura se logró, pero las consecuencias de la pandemia lo frustraron. "¿En manos de quién ponemos el volante para conducir la salida de la crisis? Ésta es la pregunta a la que responde cada voto", ha lanzado Urkullu.